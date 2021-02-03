 Маріо Драгі оголосив склад нового уряду Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Маріо Драгі оголосив склад нового уряду Італії

В уряді Драгі міністерські посади обійматимуть як політики, так і технократи. Серед 23-х членів уряду лише вісім жінок.

Маріо Драгі оголосив склад нового уряду Італії

Маріо Драгі оголосив склад нового уряду Італії

Колишній голова Європейського центробанку Маріо Драгі, якому на початку місяця президент Італії Серджо Маттарелла доручив формування нового уряду країни, у п'ятницю, 12 лютого, оголосив склад свого кабінету міністрів. Упродовж періоду консультацій йому вдалося заручитися підтримкою практично всіх політичних партій країни. Цього дня він зустрівся з президентом Італії та повідомив, що приймає пропозицію очолити уряд.

Читайте також: Президент Італії доручив Маріо Драгі сформувати уряд країни 

В уряді Драгі міністерські посади обійматимуть як політики, так і технократи. Міністром закордонних справ залишається один з лідерів партії "Рух п'яти зірок" Луїджі ді Майо. Члени його партії напередодні під час онлайн-голосування більшістю голосів схвалили входження до нової коаліції. Важливу посаду міністра економіки посяде директор італійського центробанку Даніеле Франко, повідомляє інформагенція AFP.

Серед 23-х членів нового уряду лише вісім жінок. Кабінет Драгі мають привести до присяги 13 лютого. Наступного тижня прем'єр-міністр має виступити з програмою уряду в обох палатах парламенту та отримати вотум довіри. Утім, з огляду на підтримку нового уряду провідними політичними силами країни, голосування стане радше формальністю.

Політична криза в Італії

Нагадаємо, що правляча коаліція в Італії розпалася ще на початку січня, після виходу з неї партії "Жива Італія" експрем'єра Маттео Ренці. Через це уряд Джузеппе Конте втратив більшість у верхній палаті парламенту - Сенаті. Дві інші партії коаліції - "Рух п'яти зірок" та соціал-демократи - заявили про намір й надалі працювати в уряді під керівництвом Конте, який 26 січня подав президенту країни Серджо Маттареллі прохання про відставку.

Читайте також: Президент Італії прийняв відставку уряду Джузеппе Конте

Очікувалося, що Маттарелла доручить Конте втретє сформувати уряд. Утім, президент Італії 3 лютого доручив формування уряду Маріо Драгі.

Дивитись відео 25:41

Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - "Європа у фокусі" (18.01.2021)

Також за темою

Frankfurt Mario Draghi EZB Zinsentscheidung

Президент Італії доручив Маріо Драгі сформувати уряд країни 03.02.2021

Президент Італії Серджо Маттарелла доручив ексголові Європейського центрального банку Маріо Драгі сформувати уряд країни.

Italien Ministerpräsident Giuseppe Conte

Президент Італії прийняв відставку уряду Джузеппе Конте 26.01.2021

Серджо Маттарелла має намір 27 січня розпочати консультації про вихід з урядової кризи. Глава держави попросив членів кабінету до того продовжити виконувати їхні обов'язки.

Italien Ministerpräsident Giuseppe Conte

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав у відставку 26.01.2021

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав президенту країни Сержіо Маттареллі заяву про свою відставку. Утім, цілком ймовірно, що Маттарелла доручить Конте втретє формувати уряд.

Реклама

Докладно

Гроші повернуто - санкції можна знімати, вважає Денис Шмигаль

Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича

Санкції ЄС скасовуються, а грошей Януковича так і нема. Чому так?  

Українська влада прагне заманити заробітчан грошима

Чи вдасться повернути трудових мігрантів в Україну позиками?

Безвідсотковий кредит як спосіб повернути заробітчан додому. Самі трудові мігранти стримано реагують на такі "подарунки"  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  