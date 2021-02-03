Маріо Драгі оголосив склад нового уряду Італії

Колишній голова Європейського центробанку Маріо Драгі, якому на початку місяця президент Італії Серджо Маттарелла доручив формування нового уряду країни, у п'ятницю, 12 лютого, оголосив склад свого кабінету міністрів. Упродовж періоду консультацій йому вдалося заручитися підтримкою практично всіх політичних партій країни. Цього дня він зустрівся з президентом Італії та повідомив, що приймає пропозицію очолити уряд.

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В уряді Драгі міністерські посади обійматимуть як політики, так і технократи. Міністром закордонних справ залишається один з лідерів партії "Рух п'яти зірок" Луїджі ді Майо. Члени його партії напередодні під час онлайн-голосування більшістю голосів схвалили входження до нової коаліції. Важливу посаду міністра економіки посяде директор італійського центробанку Даніеле Франко, повідомляє інформагенція AFP.

Серед 23-х членів нового уряду лише вісім жінок. Кабінет Драгі мають привести до присяги 13 лютого. Наступного тижня прем'єр-міністр має виступити з програмою уряду в обох палатах парламенту та отримати вотум довіри. Утім, з огляду на підтримку нового уряду провідними політичними силами країни, голосування стане радше формальністю.

Політична криза в Італії

Нагадаємо, що правляча коаліція в Італії розпалася ще на початку січня, після виходу з неї партії "Жива Італія" експрем'єра Маттео Ренці. Через це уряд Джузеппе Конте втратив більшість у верхній палаті парламенту - Сенаті. Дві інші партії коаліції - "Рух п'яти зірок" та соціал-демократи - заявили про намір й надалі працювати в уряді під керівництвом Конте, який 26 січня подав президенту країни Серджо Маттареллі прохання про відставку.

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Очікувалося, що Маттарелла доручить Конте втретє сформувати уряд. Утім, президент Італії 3 лютого доручив формування уряду Маріо Драгі.