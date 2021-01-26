 Президент Італії прийняв відставку уряду Джузеппе Конте | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

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Президент Італії прийняв відставку уряду Джузеппе Конте

Серджо Маттарелла має намір 27 січня розпочати консультації про вихід з урядової кризи. Глава держави попросив членів кабінету до того продовжити виконувати їхні обов'язки.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте у вівторок, 26 січня, подав президенту країни Серджо Маттареллі прохання про відставку, яка була прийнята. Як зазначається у повідомленні адміністрації глави держави, президент має намір 27 січня розпочати політичні консультації про вихід з урядової кризи. Маттарелла попросив членів уряду до цього часу продовжити виконувати свої обов'язки.

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Відставка уряду не обов'язково повинна призвести до розпуску парламенту і призначення нових виборів, чого домагається опозиція. Цей крок лише відкриває шлях до формальних консультацій щодо шляхів виходу з політичної кризи.

Раніше італійські ЗМІ зазначали, що Маттарелла схиляється до того, аби доручити Конте вже втретє сформувати уряд та не оголошувати нові вибори. Однак спочатку президент має намір переконатися, що прем'єр може розраховувати на стабільну більшість у парламенті, зазначає агенція Reuters.

Урядова криза в Італії

Правляча коаліція в Італії розпалася близько двох тижнів тому, після виходу з неї партії "Жива Італія" експрем'єра Маттео Ренці. Через це уряд втратив більшість у верхній палаті парламенту - Сенаті. Дві інші партії коаліції - Демократична партія, "Рух 5 зірок" та партія "Вільні і справедливі" - уже заявили про готовність сформувати новий кабінет міністрів під керівництвом Конте.

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