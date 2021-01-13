Сенат Італії висловив довіру уряду Конте

Сенат в Італії у ніч на середу, 20 січня, підтримав вотум довіри до уряду прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте. За довіру до уряду проголосували 156 сенаторів, 140 - проти, а 16 - утрималися. Завдяки цьому Конте зберігає за собою посаду прем'єра, тепер він очолюватиме уряд меншості, повідомляє агентство dpa.

Після голосування Конте закликав до дій, щоб протидіяти економічній кризі та надзвичайній ситуації, пов'язаній із пандемією COVID-19.

Напередодні, 18 січня, нижня палата парламенту підтримала абсолютною більшістю голосів вотум довіри до уряду чинного прем'єра. Таким чином, після голосуваня у двох палатах парламенту щодо довіри до уряду, Конте вдалося уникнути позачергових виборів.

Нагадаємо, урядова криза в Італії розпочалася після того, як 13 січня лідер партії "Живої Італії", яка входила до коаліції, колишній прем'єр-міністр країни Маттео Ренці, оголосив про вихід з уряду двох міністерок, які є представницями його політичої сили.

Таким чином очолювана Джузеппе Конте урядова коаліція, де найбільшими силами є популістська партія "Рух п'яти зірок" і соціал-демократи, втратила більшість у парламенті.

Розбіжності між Конте та Ренці особливо посилилися під час дискусії про застосування допомоги з боку ЄС для підтримки Італії, що особливо сильно постраждала від пандемії COVID-19.