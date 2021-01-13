 Сенат Італії висловив довіру уряду Конте | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сенат Італії висловив довіру уряду Конте

Парламент підтримав вотум довіри до уряду чинного прем'єра Джузеппе Конте після розпаду коаліції. Він очолюватиме тепер уряд меншості.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час голосування за вотум довіри до його уряду у парламенті

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час голосування за вотум довіри до його уряду у парламенті

Сенат в Італії у ніч на середу, 20 січня, підтримав вотум довіри до уряду прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте. За довіру до уряду проголосували 156 сенаторів, 140 - проти, а 16 - утрималися. Завдяки цьому Конте зберігає за собою посаду прем'єра, тепер він очолюватиме уряд меншості, повідомляє агентство dpa.

Після голосування Конте закликав до дій, щоб протидіяти економічній кризі та надзвичайній ситуації, пов'язаній із пандемією COVID-19.

Напередодні, 18 січня, нижня палата парламенту підтримала абсолютною більшістю голосів вотум довіри до уряду чинного прем'єра. Таким чином, після голосуваня у двох палатах парламенту щодо довіри до уряду, Конте вдалося уникнути позачергових виборів. 

Нагадаємо, урядова криза в Італії розпочалася після того, як 13 січня лідер партії "Живої Італії", яка входила до коаліції, колишній прем'єр-міністр країни Маттео Ренці, оголосив про вихід з уряду двох міністерок, які є представницями його політичої сили.

Таким чином очолювана Джузеппе Конте урядова коаліція, де найбільшими силами є популістська партія "Рух п'яти зірок" і соціал-демократи, втратила більшість у парламенті.

Розбіжності між Конте та Ренці особливо посилилися під час дискусії про застосування допомоги з боку ЄС для підтримки Італії, що особливо сильно постраждала від пандемії COVID-19.

Дивитись відео 25:41

Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - "Європа у фокусі" (18.01.2021)

Також за темою

Italien I Matteo Renzi

Урядова криза в Італії: розпалася правляча коаліція 13.01.2021

Лідер партії "Жива Італія" експрем'єр Маттео Ренці оголосив про вихід його політсили з урядової коаліції. Його партія була молодшим партнером у правлячій коаліції.

BIONTECH Impfstoff

Вакцинація від COVID-19: чому не всі європейці хочуть робити щеплення 18.01.2021

З грудня 2020 року в Європі триває масова вакцинація населення від коронавірусу. Про те, як до щеплень ставляться жителі різних європейських країн, в огляді DW.

Italien Rom | Coronavirus | Passanten

Коронавірус: Італія запроваджує жорсткий локдаун 19.12.2020

В Італії у рамках боротьби з коронавірусом з 21 грудня зачиняються магазини, бари і ресторани. Залишати власні домівки можна у виняткових випадках. Обмеження діятимуть до 6 січня.

Реклама

Докладно

Засніжений ліс у Польщі

Магія і блиск: Європу засипало снігом

Потужні снігопади спричинили хаос у багатьох регіонах Європи. Утім, зима і сніг - це завжди пречудово й дивовижно!  

Завод з виготовлення автівок Mercedes-Benz у Німеччині, архівне фото

Автовиробники у ЄС продали на чверть машин менше у 2020 році

Автовиробники у ЄС продали у 2020 році приблизно на три мільйони автомобілів менше, ніж у 2019 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  