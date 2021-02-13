Джузеппе Конте - італійський юрист та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джузеппе Конте".

З червня 2018 року до лютого 2021 року Джузеппе Конте був прем'єр-міністром Італії. Конте, котрий родом з півдня Італії, представляє "Рух п'яти зірок". Раніше він працював професором права у Флоренції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.