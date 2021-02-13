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Джузеппе Конте

Джузеппе Конте - італійський юрист та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джузеппе Конте".

З червня 2018 року до лютого 2021 року Джузеппе Конте був прем'єр-міністром Італії. Конте, котрий родом з півдня Італії, представляє "Рух п'яти зірок". Раніше він працював професором права у Флоренції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Маріо Драгі склав присягу прем'єр-міністра Італії

Маріо Драгі склав присягу прем'єр-міністра Італії 13.02.2021

Відомий під прізвиськом "Супер Маріо" колишній глава Європейського центрального банку Маріо Драгі склав присягу на посаді глави уряду Італії.
Маріо Драгі оголосив склад нового уряду Італії

Маріо Драгі оголосив склад нового уряду Італії 12.02.2021

В уряді Драгі міністерські посади обійматимуть як політики, так і технократи. Серед 23-х членів уряду лише вісім жінок.
Президент Італії доручив Маріо Драгі сформувати уряд країни

Президент Італії доручив Маріо Драгі сформувати уряд країни 03.02.2021

Президент Італії Серджо Маттарелла доручив ексголові Європейського центрального банку Маріо Драгі сформувати уряд країни.
Президент Італії прийняв відставку уряду Джузеппе Конте

Президент Італії прийняв відставку уряду Джузеппе Конте 26.01.2021

Серджо Маттарелла має намір 27 січня розпочати консультації про вихід з урядової кризи. Глава держави попросив членів кабінету до того продовжити виконувати їхні обов'язки.
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав у відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав у відставку 26.01.2021

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав президенту країни Сержіо Маттареллі заяву про свою відставку. Утім, цілком ймовірно, що Маттарелла доручить Конте втретє формувати уряд.
Сенат Італії висловив довіру уряду Конте

Сенат Італії висловив довіру уряду Конте 20.01.2021

Парламент підтримав вотум довіри до уряду чинного прем'єра Джузеппе Конте після розпаду коаліції. Він очолюватиме тепер уряд меншості.
В Італії родичі померлих від COVID-19 позиваються проти влади

В Італії родичі померлих від COVID-19 позиваються проти влади 23.12.2020

Родичі жертв COVID-19 вимагають від італійської влади грошової компенсації на загальну суму 100 мільйонів євро. Вони позиваються через, на їхню думку, недолугі дії влади під час спалаху пандемії.
В Італії запроваджують жорсткі карантинні обмеження

В Італії запроваджують жорсткі карантинні обмеження 25.10.2020

Уряд Італії посилює обмеження, аби стримати поширення коронавірусної інфекції. Зачиняються кінотеатри та фітнес-клуби, ресторани прийматимуть відвідувачів лише до 18-ї години.
Коронавірус: в Італії майже 11 тисяч нових випадків

Коронавірус: в Італії майже 11 тисяч нових випадків 17.10.2020

В Італії за останню добу знов понад 10 тисяч нових випадків зараження. Уряд готується запровадити нові обмеження.
У Римі запровадили обов'язкове носіння масок на вулицях

У Римі запровадили обов'язкове носіння масок на вулицях 02.10.2020

На тлі стрімкого зростання числа нових інфікувань коронавірусом влада Риму та столичного регіону посилила протиепідемічні заходи. Відтепер маски потрібно носити скрізь, у тому числі й на вулицях.
Меркель поки не певна щодо підтримки на саміті ЄС плану з відновлення

Меркель поки не певна щодо підтримки на саміті ЄС плану з відновлення 13.07.2020

ФРН та Італія наполягають на швидкій реакції ЄС на коронакризу. Утім, Анґела Меркель та Джузеппе Конте очікують на "складні переговори" на саміті ЄС щодо схвалення плану з відновлення економіки на 750 мільярдів євро.
Прем'єра Італії Конте допитали у справі щодо спалаху коронавірусу

Прем'єра Італії Конте допитали у справі щодо спалаху коронавірусу 12.06.2020

Італійському уряду закидають недостатність зусиль для попередження у провінції Бергамо спалаху коронавірусу, внаслідок чого померли тисячі людей. Джузеппе Конте заявляє, що діяв "на основі науки та совісті".
Коронавірус: в Італії понад 4 мільйони осіб повернулись до роботи

Коронавірус: в Італії понад 4 мільйони осіб повернулись до роботи 04.05.2020

Прем'єр Італії Джузеппе Конте закликав громадян до обережності на тлі послаблення обмежень проти епідемії COVID-19, коли багато компаній відновлять діяльність.
Коронавірус в Італії: найменша кількість померлих з березня

Коронавірус в Італії: найменша кількість померлих з березня 26.04.2020

В Італії на вихідних зафіксували найменшу з 14 березня кількість померлих через викликане коронавірусом захворювання COVID-19.
Лідери ЄС схвалили пакет заходів для відновлення економіки

Лідери ЄС схвалили пакет заходів для відновлення економіки 23.04.2020

Задля протидії спричиненій коронавірусом кризі глави держав та урядів ЄС затвердили пакет економічної допомоги на загальну суму до 540 мільярдів євро. Також лідери ЄС домовилися про створення спеціального фонду.

В Італії померло вже понад 25 тисяч осіб з коронавірусом

В Італії померло вже понад 25 тисяч осіб з коронавірусом 22.04.2020

За останні 24 години в Італії хвороба COVID-19 забрала 437 людських життів. Загалом з початку спалаху епідемії в цій європейській країні нарахували вже понад 25 тисяч летальних випадків.
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