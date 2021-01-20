 Прем′єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

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Новини

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав у відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав президенту країни Сержіо Маттареллі заяву про свою відставку. Утім, цілком ймовірно, що Маттарелла доручить Конте втретє формувати уряд.

Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у вівторок, 26 січня, подав президенту країни Сержіо Маттареллі заяву про свою відставку. Цей крок відкриває шлях до формальних консультацій щодо шляхів виходу з політичної кризи, повідомили в офісі президента.

Маттарелла почне переговори з лідерами партій 27 січня опівдні, йдеться в повідомленні. На час консультацій президент попросив Конте залишатися виконувачем обов'язків голови уряду.

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Про свій намір подати прохання про відставку Конте оголосив міністрам вранці 26 січня. Італійські ЗМІ зазначають, що Маттарелла схиляється до того, аби доручити Конте вже втретє сформувати уряд та не оголошувати нові вибори. Однак спочатку президент має намір переконатися, що прем'єр може розраховувати на стабільну більшість у парламенті, зазначає агентство Reuters.

Нагадаємо, близько двох тижнів тому в Італії розпалася правляча коаліція після виходу з неї партії "Жива Італія" експрем'єра Маттео Ренці. Уряд втратив більшість у верхній палаті парламенту - Сенаті. Дві інші партії коаліції - "Рух п'яти зірок" та соціал-демократи - заявили про намір й надалі працювати в уряді під керівництвом Конте.

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