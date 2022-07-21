 Прем′єр Італії Маріо Драгі таки домігся відставки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2022

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Новини

Прем'єр Італії Маріо Драгі таки домігся відставки

Президент Італії взяв до уваги чергове прохання про відставку глави уряду Маріо Драгі та його кабінету. Утім, уряд поки продовжить свою роботу для виконання поточних завдань. Нові вибори можуть відбутися восени.

Президент Італії Маттарелла (л) прийняв прем'єра Драгі і таки погодився на його відставку

Президент Італії Маттарелла (л) прийняв прем'єра Драгі і таки погодився на його відставку

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі у четвер, 21 липня, повідомив президенту країни Серджо Маттареллі, що не змінив рішення про відставку.

"Президент Республіки Серджо Маттарелла прийняв у Квірінальському палаці голову Ради міністрів Маріо Драгі. Прем'єр (...) підтвердив рішення про відставку", - повідомляє AFP з посиланням на канцелярію президента Італії. "Президент взяв це до уваги", - наголошується в заяві канцелярії. У ній зазначається, що уряд поки що продовжить роботу, обмежуючись виконанням поточних завдань.

Вранці 21 липня під час виступу у Палаті депутатів Драгі заявив, що має намір знову подати прохання про відставку.

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З першої спроби відставка не вдалася 

Напередодні ввечері Сенат Італії проголосував за вотум довірипрем'єр-міністрові. Драгі підтримали 95 депутатів, проголосували проти - 38. Під час засідання у залі були присутні 192 депутати з 315, які входять до Сенату. Перед голосуванням представники трьох політичних сил з коаліції - "Вперед, Італіє", "Рух п'яти зірок" та "Ліга" взагалі заявили, що не братимуть участі у голосуванні.

Як повідомлялось, минулого тижня глава уряду уже подавав прохання про відставку, проте тоді президент Італії не прийняв її та попросив Драгі з'ясувати в парламенті, чи може його уряд розраховувати на стабільну більшість.

Питання про подальше перебування Драгі при владі стало актуальним після того, як 14 липня "Рух п'ять зірок", що входить до його коаліції, відмовився брати участь у голосуванні в Сенаті за пропозицією про виділення приблизно 23 мільярдів євро на допомогу громадянам і компаніям, які страждають від інфляції. У цій партії загалом не заперечують проти такої допомоги, проте вважають неприйнятними деякі із запропонованих заходів.

Чергові парламентські вибори в Італії мають відбутися на початку наступного року. З відставкою Драгі дострокові вибори можуть призначити вже на цю осінь. 

Дивитись відео 06:29

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