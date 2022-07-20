Прем'єр Італії Маріо Драгі отримав вотум довіри

Сенат Італії проголосував за вотум довіри до прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, повідомляє AP. Голосування відбулося ввечері у середу, 20 липня. Драгі підтримали 95 депутатів, проголосували проти - 38. Під час засідання у залі були присутні 192 депутати з 315, які входять до сенату країни.

Перед голосування представники трьох політичних сил з коаліції - "Вперед, Італіє", "Рух п'яти зірок" та "Ліга" взагалі заявили, що не братимуть участі у голосуванні.

Далі долю Драгі вирішуватиме очільник країни Серджо Маттарелла. Італійські ЗМІ повідомляють, що це ймовірно станеться у четвер, 21 липня, після голосування щодо довіри до уряду у нижній палаті парламенту.

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"Рух п'яти зірок" спровокував відставку Драгі

Ескалації урядової кризи передував конфлікт Драгі з "Рухом п'яти зірок". Представники політсили на чолі з експрем'єром Джозеппе Конте не взяли участі в голосуванні у Сенаті - верхній палаті італійського парламенту - щодо пакета допомоги у 26 мільярдів євро для італійських компаній та домогосподарств для подолання наслідків війни Росії проти України та зростання цін на енергоносії.

Після цього Драгі подав у відставку, заявивши, що не бачить підґрунтя для подальшого існування багатопартійної коаліції, попри те, що його урядові вдалося уникнути вотуму недовіри в парламенті. "Коаліція національної єдності, яка підтримувала цей уряд, більше не існує", - констатував прем'єр.

Президент країни Серджо Маттарелла увечері 14 липня не прийняв відставку італійського прем'єр-міністра Маріо Драгі, про яку той заявив на тлі конфлікту в урядовій коаліції. Маттарелла закликав Драгі з'ясувати, чи зможе він залучитися підтримкою більшості в парламенті Італії.

"Рух п'яти зірок" донедавна був найбільшою політичною силою в парламенті Італії, хоча його підтримка знизилась в останні місяці майже на 20 відсотків від рівня 2018 року, коли партія отримала третину голосів виборців. 21 червня міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо разом із низкою депутатів залишив політсилу через її невизначеність щодо підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії. Ді Майо неодноразово критикував очільника руху Конте за підрив зусиль уряду з підтримки України, а також за послаблення позиції Риму в Європейському Союзі.

Чергові парламентські вибори в Італії мають відбутися на початку наступного року. Якщо Драгі таки піде у відставку, дострокові вибори можуть призначити вже на цю осінь.