Берлусконі обмінявся "милими листами" з Путіним

Колишній прем'єр Італії заявив, що відновив контакти з президентом РФ. Вони привітали один одного з днями народження. У партії політика стверджують, що її позиція щодо війни в Україні "збігається з позицією Європи".

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відновив зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним і обмінявся з ним "милими листами". Аудіозапис таких його слів на зустрічі з парламентарями 18 жовтня оприлюднило італійське інформаційне агентство La Presse.

Новини про це здійняли галас в ЗМІ, оскільки зараз в Італії тривають переговори щодо формування нового уряду. На виборах 25 вересня переміг правий альянс на чолі з Джорджею Мелоні, яка підтримала Україну у розв'язаній Росією війні, та, як очікується, буде призначена прем'єр-міністеркою країни наступного тижня. Партія Берлусконі "Вперед, Італіє" (Forza Italia) претендує в уряді, серед інших, на міністерство закордонних справ, зауважує Associated Press.

Берлусконі часто хвалився своєю дружбою з Путіним до вторгнення Росії в Україну, і минулого місяця викликав обурення, коли заявив, що президента РФ підштовхнули до війни і він просто хоче поставити "порядних людей" керувати Києвом. Згодом експрем'єр відмовився від своїх слів, сказавши, що вони були "занадто спрощеними".

У новому записі Берлусконі каже: "На мій день народження він (Путін. - Ред.) надіслав мені 20 пляшок горілки та дуже милого листа. Я відповів пляшками ламбруско і таким самим милим листом". 29 вересня Берлусконі виповнилось 86 років. А 7 жовтня Путін відсвяткував 70-річчя.

Речник Forza Italia заперечив, що експрем'єр знову спілкувався з Путіним, заявивши, що той розповідав "стару історію, яка стосується епізоду багаторічної давності". Однак, як зауважує агенція dpa, на записі Берлусконі згадує війну в Україні. Зокрема, експрем'єр говорить про російських міністрів, які стверджують, що Захід уже воює з Росією, бо "дає Україні зброю та гроші". Він також каже, що дуже стурбований ситуацією в Україні, але не може висловити свою правдиву думку, оскільки "якщо це потрапить у пресу, буде катастрофа".

Пізніше Forza Italia оприлюднила заяву, в якій зазначається, що позиція Берлусконі та партії щодо війни в Україні "збігається з позицією Європи та США", "немає місця для двозначності і ніколи не було".

Читайте також: Коментар: Зсув праворуч в Італії - небезпека для Європи