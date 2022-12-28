Міністр оборони Італії про надання ППО Києву: За можливості

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1 год. тому 1 год. тому

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія "за можливості" надасть Україні системи ППО. Про це він сказав у інтерв’ю газеті Il Messaggero, публікація вийшла у середу, 28 грудня.

За словами міністра оборони країни, якщо Італія надасть Україні ракети ППО, то це не має "спустошити запаси Італії".

Раніше Крозетто заявляв Reuters, що франко-італійський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) SAMP/T був у переліку військової допомоги, яку Київ просив у Рима.

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Італія розгляне постачання ППО для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 грудня, написав у Twitter, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час телефонної розмови з ним повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба.

Як зазначається на сайті італійського уряду, Мелоні повідомила Зеленському, що Київ має повну підтримку уряду Італії в політичній, військовій, економічній та гуманітарній сферах, у відновленні енергетичної інфраструктури та майбутній відбудові України.