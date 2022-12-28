Міністр оборони Італії про надання ППО Києву: За можливості

Італія розгляне постачання ППО для України - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 грудня, написав у Twitter, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час телефонної розмови з ним повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба.
Як зазначається на сайті італійського уряду, Мелоні повідомила Зеленському, що Київ має повну підтримку уряду Італії в політичній, військовій, економічній та гуманітарній сферах, у відновленні енергетичної інфраструктури та майбутній відбудові України.
ЗРК Patriot: чому ця американська зброя така важлива для ЗСУ