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Енергетична криза
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Нова прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла й надалі підтримувати Україну.Фото: Gregorio Borgia/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаІталія

Новий уряд Італії продовжить підтримувати Україну - Мелоні

Степан Смишляєв
2 год. тому

Якщо піддатися на енергетичний шантаж Володимира Путіна зараз - у майбутньому ціни на енергоносії лише зростатимуть, вважає прем'єрка. Вона також попереджає, що в 2023 році на Італію чекає рецесія.

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Італія "продовжуватиме бути надійним партнером НАТО у підтримці України" і не піддасться на енергетичний шантаж президента Росії Володимира Путіна. "Якщо піддатися енергетичному шантажу Путіна - це не вирішить проблему, а лише посилить її, відкривши шлях для подальших вимог і шантажу", - наголосила нова прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні  у своєму першому зверненні до парламенту у вівторок, 25 жовтня, повідомляє AFP.

Вона додала, що якщо зараз піти на поступки президенту РФ - у майбутньому ціни на енергоносії можуть зрости ще більше, ніж в останні місяці.

На Італію чекають непрості часи

Мелоні зазначила, що новий уряд Італії зіткнувся з одними з найскладніших викликів з часів Другої світової війни, і її економіка зануриться в рецесію в 2023 році. Уряду доведеться витратити значні кошти на стримування впливу енергетичної кризи, зокрема на підтримку населення і бізнесу, які постраждали від неї, пише Reuters.

Через це в бюджеті на 2023 рік доведеться відкласти деякі очікувані витрати. Разом з тим Мелоні пообіцяла, що коаліція забезпечить збереження у державній власності основної інфраструктури, такої як автостради та аеропорти, а також забезпечить поступове зниження податків і зменшення бюрократії.

Проєвропейський уряд

Раніше Мелоні вже попередила партнерів по коаліції, що будь-яка партія, яка не погоджується з її зовнішньополітичною позицією - проєвропейською та пронатівською - не повинна приєднуватися до уряду. Таким чином вона прокоментувала оприлюднені в ЗМІ аудіозаписи, на яких її партнер по коаліції, лідер партії "Вперед, Італіє" та колишній прем'єр Сільвіо Берлусконі заявив, що відновив зв'язки з Путіним, а також розкритикував Захід за надання Україні фінансової та військової допомоги.

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