В Італії склав присягу новий уряд на чолі з Джорджою Мелоні

В Італії офіційно сформували новий уряд на чолі з прем'єр-міністеркою Джорджою Мелоні. Це - перший ультраправий уряд в Італії після Другої світової війни.

В Італії пройшла церемонія складання присяги урядом, сформованим прем'єркою Джорджою Мелоні. Уряд склав присягу вранці в суботу, 22 жовтня, у Квіринальському палаці в Римі у присутності президента країни Серджо Маттарелли, повідомляє телеканал РАІ. Після церемонії приведення до присяги Мелоні та всі міністри за традицією сфотографувалися із главою держави.

Зокрема, новим міністром закордонних справ став представник партії "Вперед, Італіє" (Forza Italia) Антоніо Таяні. Посаду міністра інфраструктури обійме голова партії "Ліга" (Lega) Маттео Сальвіні. В попердньому уряді він був міністром внутрішніх справ. Обидва також посідатимуть посади віцепрем'єрів.

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Окрім того, міністром внутрішніх справ став Маттео П'янтедозі, який близько працював із Сальвіні та допомагав тому боротися проти нелегальної імміграції. Міністром економіки і фінансів призначили євродепутата Роберто Гуалтьєрі. Міністерство економіки очолить представник "Ліги" Джанкарло Джорджетті, міністерство економічного розвитку - Адольфо Урсо ("Брати Італії"), міністерство енергетики - Паоло Дзангрілло із партії "Вперед, Італіє". Міністром юстиції стане Карло Нордіо ("Брати Італії"), міністром оборони - Гуїдо Крозетто ("Брати Італії"). Загалом до кабінету Мелоні увійшло 24 міністри, зазначає Reuters.

Правонаціоналістична коаліція

Це - перший ультраправий уряд в Італії після Другої світової війни, а Мелоні - перша жінка, яка обіймає посаду прем'єр-міністра, зазначає AP. Така ситуація стала можливою після того, як у вересні права коаліція здобула впевнену перемогу на виборах. Найбільше голосів набрала партія "Брати Італії".

Дві інші праві партії: "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні та "Вперед, Італіє" колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі набрали значно менше голосів, але посіли друге та третє місця відповідно.

Позиції правих щодо України і Росії

Частина ЄС із занепокоєнням поглядає на Італію, в тому числі в контексті збереження єдності для підтримки України у війні проти Росії. Сама Мелоні завжди наголошує на підтримці України та збереженні санкцій проти РФ. Її вважають прибічницею прозахідної зовнішньополітичної позиції та прихильницею НАТО. Перед формуванням кабінету вона публічно наполягала на цій позиції. Однак Мелоні також відома своєю критикою інституцій у Брюсселі.

Водночас ультраправа партія "Ліга" та правоцентристська "Вперед, Італіє" відомі тісними зв'язками з Кремлем. Сальвіні публічно ставив під сумнів ефективність санкцій проти Росії, звинувативши ЄС у стрімкому зростанні вартості енергоносіїв. А Берлусконі, який тривалий час вважався другом президента РФ Володимира Путіна, напередодні виборів заявив, що до війни проти України Путіна "підштовхнули".