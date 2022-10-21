Джорджа Мелоні оголосила склад нового уряду Італії

В Італії представили новий уряд. Він стане першим ультраправим урядом в країні після Другої світової війни, а Джорджа Мелоні - першою жінкою на посаді прем'єр-міністра.

Президент Італії Серджо Маттарелла в п'ятницю, 21 жовтня, доручив голові правої партії "Брати Італії" Джорджі Мелоні сформувати уряд. Вона одразу передала президенту список кандидатів на міністерські посади, повідомив журналістам представник канцелярії глави держави Уго Дзампетті.

Новим міністром закордонних справ має стати представник партії "Вперед, Італіє" Антоніо Таяні, пише "Інтерфакс-Україна". Посаду міністра інфраструктури обійме голова партії "Ліга" Маттео Сальвіні. Обидва також посідатимуть посади віцепрем'єрів.

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Міністром внутрішніх справ буде Маттео П'янтедозі, який близько працював із Сальвіні та допомагав тому боротися проти нелегальної імміграції. Міністром економіки і фінансів мають призначити євродепутата Роберто Гуалтьєрі. Міністерство економіки очолить представник "Ліги" Джанкарло Джорджетті, міністерство економічного розвитку - Адольфо Урсо ("Брати Італії"), міністерство енергетики - Паоло Дзангрілло із партії "Вперед, Італіє". Міністром юстиції стане Карло Нордіо ("Брати Італії"), міністром оборони - Гуїдо Крозетто ("Брати Італії"). Загалом уряд Мелоні матиме 24 міністри, зазначає Reuters.

Правонаціоналістична коаліція

Це буде перший ультраправий уряд в Італії після Другої світової війни, а Мелоні - першою жінкою, яка обійме посаду прем'єр-міністра, зазначає AP. Така ситуація стала можлива після того, як у вересні коаліція правоцентристів здобула впевнену перемогу на виборах. Найбільше голосів набрала партія "Брати Італії".

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Дві інші праві партії: "Ліга" на чолі з колишнім міністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні та "Вперед, Італіє" колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі набрали значно менше голосів, але посіли друге та третє місця відповідно.

Позиції правих щодо України і Росії

Частина ЄС із занепокоєнням поглядає на Італію, в тому числі в контексті збереження єдності для підтримки України у війні проти Росії. Сама Мелоні завжди наголошує на підтримці України та збереженні санкцій проти РФ. Її вважають прибічницею прозахідної зовнішньополітичної позиції та прихильницею НАТО. Однак вона також відома своєю критикою інституцій у Брюсселі.

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Водночас ультраправа партія "Ліга" та правоцентристська "Вперед, Італіє" відомі тісними зв'язками з Кремлем. Сальвіні, публічно ставив під сумнів ефективність санкцій проти Росії, звинувативши ЄС у стрімкому зростанні вартості енергоносіїв. А Берлусконі, який тривалий час вважався другом президента РФ Володимира Путіна, напередодні виборів заявив, що до війни проти України Путіна "підштовхнули".