Берлусконі взяв горілку від Путіна і порушив санкції ЄС

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі отримав на день народження від Володимира Путіна 20 пляшок горілки. Єврокомісія розцінила це як порушення санкцій Євросоюзу проти РФ.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, прийнявши у подарунок на день народження 20 пляшок горілки від президента РФ Володимира Путіна, порушив санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії за війну проти Україну. Про це повідомила на пресконференції у четвер, 20 жовтня, представниця Європейської комісії.

Берлусконі, чия консервативна партія "Вперед, Італіє" має намір створити коаліцію з націоналістською партією "Брати Італії" та правопопулістською "Лігою", цього тижня повідомив, що відновив відносини з Путіним. Про цьому він зазначив: "Навіть трохи надто". За словами Берлусконі, вони обмінялися подарунками: "Він послав мені на день народження (у вересні) 20 пляшок горілки та дуже добрий лист. Я йому відповів пляшками Ламбруско і таким самим листом", - розповів Берлусконі на зустрічі з депутатами, які перемогли на виборах від партії "Вперед, Італія". Аудіозапис із цієї зустрічі був опублікований 18 жовтня агентством LaPresse. Сільвіо Берлусконі 29 вересня виповнилося 86 років.

Своєю чергою у партії "Вперед, Італіє" стверджують, що історія з обміном пляшками сталася у 2008 році. Тим часом на аудіозаписі Берлусконі каже, що російські міністри звинуватили держави Заходу у розв'язанні війни проти Росії, оскільки ті "надають Україні зброю та гроші".

Санкції забороняють ввезення алкоголю з Росії до ЄС

Представниця Єврокомісії зазначила, що, згідно з пакетом санкцій, запровадженим ЄС проти Росії у квітні цього року, ввезення алкоголю, зокрема горілки, з Росії до Євросоюзу заборонено. Заборона стосується і подарунків, хоча питання щодо штрафних заходів за недотримання цих санкцій є справою кожної окремої країни ЄС. Поки не зрозуміло, чи має намір влада Італії робити будь-які кроки в цьому випадку.

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Як зазначає агентство Reuters, історія з подарованою Путіним горілкою ставить порушує про те, який курс щодо Росії проводитиме майбутній уряд в Італії. Глава "Братів Італії" Джорджа Мелоні, яка, ймовірно, стане новою прем'єр-міністеркою Італії, напередодні прокоментувала висловлювання Берлусконі. Вона заявила, що новий уряд підтримує НАТО і повністю сприймає себе частиною Європи.