Рим готує новий пакет озброєнь для Києва, включно з ППО
Степан Смишляєв
51 хв. тому
Італія має різні засоби ППО: SAMP/T, Aspide, Stinger, однак наразі не визначено, які з них нададуть Києву і наскільки швидко.
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Уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, який включатиме системи протиповітряної оборони, повідомляє у вівторок, 8 листопада, агенція Reuters з посиланням на заяву представника правлячої коаліції Італії.
За його словами, Рим готовий надати Україні різні системи ППО: франко-італійські зенітні ракетні комплекси SAMP/T, італійські ЗРК середньої дальності з ракетами Aspide, а також переносні ЗРК Stinger. Однак наразі не визначено, скільки саме систем ППО передасть Італія і в які строки, зауважив чиновник.
Рим ніколи не розкривав подробиць допомоги, яку він відправляв до Києва, однак ЗМІ повідомляли, що попередні пакети включали реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) і броньовані машини.
Україні потрібен захист від російських ракет
Після того, як Росія почала завдавати масовані ракетні та авіаційні удари по енергетичній інфраструктурі України в жовтні, Україна закликала країни Великої сімки та інших партнерів пришвидшити та збільшити постачання систем ППО.