Прем'єрка Італії хоче відвідати Київ до річниці нападу РФ

Джорджа Мелоні, яка планує до кінця лютого 2023 року відвідати Київ, заявила, що тверда підтримка України є ключовою передумовою для підтримки балансу сил на полі бою і, отже, створення умов для миру.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має намір відвідати Київ до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну - до 24 лютого 2023 року. Про це вона заявила на пресконференції за підсумками року в четвер, 29 грудня.

Виступаючи перед журналістами, Мелоні зазначила, що сподівається на усвідомлення Росією "величезної помилки", яку та зробила під час нападу на Україну. А до того часу офіційний Рим допомагатиме Києву протистояти російському вторгненню. "Ми захищатимемо міжнародні права, суверенітет і свободу України", - цитує Мелоні агенція Reuters.

За її словами, тверда підтримка України є ключовою передумовою для підтримки балансу сил на полі бою і, отже, створення умов для миру. Водночас Мелоні заявила, що наразі немає чітких ознак того, що Росія хоче миру в Україні, тому вона закликала міжнародну спільноту продовжувати підтримку Києва.

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Італія розглядає надання Україні засобів ППО

Днями Мелоні провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, в ході діалогу прем'єрка повідомила, що Італія розглядає питання про надання України систем протиповітряної оборони (ППО).

Водночас, як уточнив пізніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, Італія надасть Україні системи ППО "за можливості". За його словами, така передача не має "спустошити запаси Італії".

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П'ять пакетів військової допомоги від Італії

Італія вже надала Україні п'ять пакетів військової допомоги для оборони від російської агресії. До них входили як летальні, так і нелетальні засоби відповідно до потреб українських Збройних сил.

Рим ніколи не розкривав подробиць допомоги, яку він відправляв до Києва, однак ЗМІ повідомляли, що попередні пакети включали реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та броньовані машини.

На початку листопада Reuters повідомив з посиланням на заяву представника керівної коаліції, що італійський уряд готує шостий пакет озброєнь для України, який і включатиме системи ППО. Як зазначив тоді спів розмовник агентства, Рим готовий надати Україні різні системи ППО: франко-італійські зенітні ракетні комплекси SAMP/T, італійські середньої дальності з ракетами Aspide, а також переносні Stinger. Однак те, скільки саме систем передасть Італія та в які строки, ще не було визначено.