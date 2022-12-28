Німецька експертка: Україна має вибір між війною й знищенням

Війна в Україні не закінчиться у 2023 році, якщо обсяг підтримки Києва не буде збільшений, вважає Клаудія Майор із берлінського фонду "Наука та політика".

Війна Росії проти України не закінчиться у 2023 році, якщо обсяг підтримки Києва не буде збільшений, вважає Клаудія Майор (Claudia Major) - керівниця дослідницької групи з питань безпекової політики берлінського фонду "Наука і політика" (SWP), який консультує уряд Німеччини. Цитати з її інтерв'ю групі видань Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) опубліковані в середу, 28 грудня.

"Війна триватиме ще довго", - вважає Майор. На її думку, щоби дати Росії рішучу відсіч, Україні потрібно більше зброї. "Щоб боротися з російськими засобами зв'язку, постачанням та управлінням військами, їй потрібні безпілотні літальні апарати, артилерія та реактивні артилерійські системи з великою дальністю. Щоб звільнити нові території, потрібні бойові танки та бронетранспортери", - сказала вона.

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"РФ не має ресурсів, щоби дійти до Молдови"

Вести новий широкомасштабний наступ німецька експертка вважає РФ нині не здатною. "Наразі я не бачу у Росії необхідних військових можливостей, щоби дійти до Молдови", - зазначила вона. Крім того, РФ "у воєнному відношенні зараз не здатна здійснити сухопутний штурм Києва", сказала Майор.

Проте Москва здатна завдати Україні серйозних втрат і сповільнити її просування, "навіть відправляючи на фронт погано навчених новобранців і продовжуючи руйнувати громадянську інфраструктуру", додала вона.

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"В України - вибір між війною та знищенням"

Надій на мирні переговори експертка бачить мало. Хто вважає, що Україна має вибір між війною з одного боку та переговорами і миром - з іншого, той абсолютно неправильно оцінює ситуацію, впевнена співробітниця SWP. На її переконання, зараз "Україна має вибір лише між війною та знищенням: або війна, тобто звільнення окупованих Росією територій, - або під російською окупацією, як в Ірпені або Ізюмі - бути знищеною".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському агентству Associated Press 26 грудня запропонував обговорити умови закінчення війни в Україні до кінця лютого 2023 року на міжнародній конференції у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку за посередництва генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша. Участь Росії буде можливою, лише якщо вона визнає за собою відповідальність за воєнні злочини та постане перед міжнародним трибуналом, заявив Кулеба.

Представниця Гутерріша Флоренсія Сото Ніно-Мартінез відреагувала на пропозицію: "Як уже неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може стати посередником (на мирних переговорах між Росією та Україною. - Ред.), лише якщо такого посередництва забажають усі сторони".

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