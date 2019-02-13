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Антоніо Таяні
Тема
Антоніо Таяні - італійський політик.
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Докладно
Європарламент обрав спікера
Європарламент обрав спікера
Головою Європейського парламенту обраний соціал-демократ з Італії Давід Сассолі.
Політика
03.07.2019
3 липня 2019 р.
Європарламент позбавив акредитації всіх іспанських депутатів
Європарламент позбавив акредитації всіх іспанських депутатів
Голова Європарламенту скасував акредитацію для всіх іспанських депутатів до офіційної публікації результатів виборів.
Політика
01.06.2019
1 червня 2019 р.
Лідери ЄС та Петро Порошенко обговорили вибори в Україні
Лідери ЄС та Петро Порошенко обговорили вибори в Україні
Лідери ЄС та президент України обговорили важливість забезпечення вільних та чесних президентських виборів в Україні.
Політика
20.03.2019
20 березня 2019 р.
Голова Європарламенту вибачився за слова про Муссоліні
Голова Європарламенту вибачився за слова про Муссоліні
Муссоліні і фашизм були найтемнішою главою в історії минулого століття, заявив голова Європарламенту Антоніо Таяні.
Суспільство
14.03.2019
14 березня 2019 р.
Голова Європарламенту допускає перенесення термінів Brexit
Голова Європарламенту допускає перенесення термінів Brexit
Останнім терміном виходу Великобританії з ЄС може стати початок липня, заявив Антоніо Таяні.
Політика
09.03.2019
9 березня 2019 р.
Націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів
Націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів
Заяви голови Європарламенту італійця Антоніо Таяні викликали обурення у Словенії та Хорватії.
Історія
13.02.2019
13 лютого 2019 р.
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