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Антоніо Таяні

Тема

Антоніо Таяні - італійський політик.

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Докладно

Новий спікер Європарламенту Давід Сассолі

Європарламент обрав спікера

Європарламент обрав спікера

Головою Європейського парламенту обраний соціал-демократ з Італії Давід Сассолі.
Політика3 липня 2019 р.
Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон

Європарламент позбавив акредитації всіх іспанських депутатів

Європарламент позбавив акредитації всіх іспанських депутатів

Голова Європарламенту скасував акредитацію для всіх іспанських депутатів до офіційної публікації результатів виборів.
Політика1 червня 2019 р.
Дональд Туск, Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер (архівне фото)

Лідери ЄС та Петро Порошенко обговорили вибори в Україні

Лідери ЄС та Петро Порошенко обговорили вибори в Україні

Лідери ЄС та президент України обговорили важливість забезпечення вільних та чесних президентських виборів в Україні.
Політика20 березня 2019 р.
Голова Європарламенту Антоніо Таяні

Голова Європарламенту вибачився за слова про Муссоліні

Голова Європарламенту вибачився за слова про Муссоліні

Муссоліні і фашизм були найтемнішою главою в історії минулого століття, заявив голова Європарламенту Антоніо Таяні.
Суспільство14 березня 2019 р.
Антоніо Таяні

Голова Європарламенту допускає перенесення термінів Brexit

Голова Європарламенту допускає перенесення термінів Brexit

Останнім терміном виходу Великобританії з ЄС може стати початок липня, заявив Антоніо Таяні.
Політика9 березня 2019 р.
Вшанування пам'яті жертв Фойб в Італії, фото з архіву

Націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів

Націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів

Заяви голови Європарламенту італійця Антоніо Таяні викликали обурення у Словенії та Хорватії.
Історія13 лютого 2019 р.
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