"Відповідь" Ізраїлю Ірану: Захід закликає до стриманості

Представники багатьох країн після інформації про ймовірний удар Ізраїлю по Ірану закликали сторони до "стриманості та деескалації".

Світ відреагував на ймовірний удар Ізраїлю по Ірану у ніч на п'ятницю, 19 квітня: низка дипломатів закликали обидві країни відмовитися від подальшої ескалації.

Так, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що "абсолютно необхідно, щоб регіон залишався стабільним і щоб усі сторони утримувалися від подальших дій".

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) застеріг від загострення на Близькому Сході. "Усі повинні подбати зараз і в найближчому майбутньому про те, щоб не допустити подальшої ескалації війни", - сказав він у п'ятницю на конференції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Такі заклики прозвучали і від заступника міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро. "Все, що я можу сказати, це те, що позиція Франції полягає в тому, щоб закликати всіх учасників до деескалації та стриманості", - зазначив він.

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Глава МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що ситуацію між Ізраїлем та Іраном сьогодні обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) на острові Капрі. А його колега із Японії Йосімаса Хаясі заявив, що його країна "глибоко стурбована ситуацією".

Речник МЗС Китаю зазначив, що країна "виступає проти будь-яких дій, що сприяють ескалації напруженості на Близькому Сході після нападу Ізраїлю на Іран", цитує Reuters.

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Спеціальний доповідач ООН з питань боротьби з тероризмом і прав людини Бен Саул зазначив, що "останні удари Ізраїлю по Ірану є ще одним порушенням заборони на використання військової сили згідно з міжнародним правом і Статутом ООН".

Міністерство закордонних справ Єгипту заявило в п'ятницю, що "глибоко стурбоване ескалацією бойових дій між Ізраїлем та Іраном". Також Єгипет "попередив про наслідки розширення конфлікту та нестабільності в регіоні".

МАГАТЕ: Ядерні об'єкти Ірану не постраждали

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), своєю чергою, заявило в п'ятницю, що після попередніх повідомлень про вибухи на іранських ядерних об'єктах не виявили пошкоджень.

"МАГАТЕ може підтвердити, що ядерним об'єктам Ірану не завдано шкоди", - повідомило агентство у соціальній мережі X.

Також в МАГАТЕ заявили, що його глава агентства Рафаель Гроссі "продовжує закликати всіх до крайньої стриманості та повторює, що ядерні об'єкти ніколи не повинні бути мішенню у військових конфліктах".

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Раніше державні ЗМІ Ірану повідомили про вибухи саме в центральній провінції Ісфахан, де розташовані деякі ядерні об'єкти країни. Наразі там працюють три невеликі дослідницькі реактори, поставлені Китаєм. В Ісфахані також знаходиться підземне підприємство зі збагачення урану Натанз.

За повідомленнями американських ЗМІ, 19 квітня одна або кілька ізраїльських ракет нібито були випущені для атаки на ціль в Ірані 19 квітня. Повідомлень про пошкодження не надходило. У Ірані спростовують дані про ракетний удар, але заявили про збиття безпілотників над Ісхафаном.

Минулих вихідних Іран атакував Ізраїль сотнями безпілотників і ракет у відповідь на ймовірний напад Ізраїлю на іранське посольство в сирійському Дамаску.

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