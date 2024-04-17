Ізраїль визначився з відповіддю на атаку Ірану - ЗМІ

Військовий кабінет Ізраїлю вирішив, як саме завдати удару у відповідь по Ірану, пише The Jerusalem Post. Тим часом США і ЄС готують нові санкції проти Ірану.

Військове керівництво Ізраїлю ухвалило рішення щодо відповіді на безпрецедентну повітряну атаку, здійснену Іраном у ніч на 14 квітня. Як пише ізраїльське видання The Jerusalem Post із посиланням на кілька джерел, військовий кабінет Ізраїлю зібрався 16 квітня втретє з моменту масованого удару Ірану та зрештою визначився, "як саме завдасть удару у відповідь".

Водночас, за даними видання, час для атаки ще не обрали. Як ідеться в публікації, через це, а також через складну підготовку до операції, рішення може зазнати змін. Автори пишуть, що ізраїльська влада рішуче налаштована завдати удару у відповідь, але прагне пом'якшити атаку, щоб уникнути переростання конфлікту в регіональну війну. "Просте зчитування важливих сигналів дозволяє припустити, що велика атака не є неминучою найближчими днями і навіть може бути відкладена на триваліший термін", - ідеться в матеріалі.

Що стосується суті цієї атаки, то, як пише видання, ймовірні наступні сценарії: жорсткий - з ударом по ядерних об'єктах Ірану, середній - з ударом по об'єктах, пов'язаних з дронами або балістичними ракетами, задіяними під час удару Ірану по Ізраїлю, та "більш обмежені опції" - такі, як "знищення певних людей або покарання чиновників Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) за кордоном разом з їхніми спільниками; або поєднання деяких з вищеперелічених дій з великою кібератакою".

Читайте також: ЄС і країни G7 закликали Ізраїль та Іран "проявляти стриманість"

Євросоюз та США готують нові санкції проти Ірану

Тим часом Європейський Союз працює над розширенням санкцій проти Ірану. Верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель розповів 16 квітня, що обмеження торкнуться експорту озброєнь, зокрема постачання Іраном дронів до Росії, яка веде війну проти України.

Того ж дня про майбутнє посилення санкцій проти Ірану повідомив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, об'єктами санкцій стануть міністерство оборони Ірану, КВІР, іранська програма виробництва дронів і ракет. "Ці нові санкції та інші заходи продовжать постійний тиск на Іран з метою стримати та послабити його військовий потенціал та ефективність, а також протистояти всьому спектру його проблемної поведінки", - сказав Салліван.