Нетаньяху доручив готувати список цілей для відповіді Ірану

На засіданні воєнного кабінету Ізраїлю обговорювалась "низка військових і дипломатичних опцій", які могли б стати відповіддю на масштабний іранський повітряний напад.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попросив Армію оборони (ЦАХАЛ) підготувати список можливих цілей для відповіді на масштабний ракетно-дроновий удар Ірану.

За словами співрозмовника американського видання The Washington Post, на засіданні воєнного кабінету 15 квітня Ізраїль розглядав варіанти, які могли б "надіслати сигнал", але не призвели б до жертв. Ці варіанти включають потенційний удар по об'єкту в Тегерані або кібератаку. "Всі згодні з тим, що Ізраїль має відповісти. Питання у тому, як відповісти, коли відповісти", - сказав він.

Ізраїль погодить зі США відповідь на атаку Ірану

Як передає американський телеканал NBC News із посиланням на ізраїльське джерело, на засіданні обговорювали "низку військових і дипломатичних опцій".

За словами співрозмовника каналу, "будь-яка відповідь буде скоординована з американцями".

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Заклики союзниками Ізраїлю до стриманості

Після того як Іран запустив по Ізраїлю 14 квітня понад 300 дронів і ракет союзники Ізраїлю закликали до "стриманості".

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон сказав: "Найправильніше - не йти на загострення. Ми закликаємо їх, як друзів, думати не лише серцем, а й головою, бути розумними та міцними, і визнати, що Іран зазнав поразки, бо атака була невдалою”. Президент Франції Еммануель Макрон висловив аналогічну думку: "Ми всі стурбовані можливою ескалацією".

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