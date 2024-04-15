У Німеччині закликали Іран та Ізраїль утриматися від ударів

Олаф Шольц та Анналена Бербок закликали Іран та Ізраїль утриматися від подальших ударів один по одному, адже це може призвести до повномасштабної війни на Близькому Сході.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) застеріг Іран від подальших атак на Ізраїль. Водночас Шольц заявив, що ізраїльський уряд також має сприяти зниженню напруженості між країнами. Як передає Reuters, про це він заявив у понеділок, 15 квітня, під час візиту до Китаю.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на зустрічі у Парижі наголосила на тому, що Ізраїль повинен дотримуватися міжнародного права, визначаючи свою відповідь на масовану повітряну атаку Ірану, передає агенція dpa.

"Право на самооборону означає захист від нападу. Відплата не є категорією міжнародного права", - заявила Бербок.

За словами очільниці МЗС ФРН, зудар, якого Іран завдав по Ізраїлю в суботу поставив регіон на межу повномасштабної війни. "Водночас, однак, ця ескалація також показала, що регіон підтримує Ізраїль, коли справа доходить до стримування небезпечної поведінки Ірану. Іран ізольований", - зазначила вона.

Бербок наголосила, що Ізраїль зміг успішно захиститися від атаки "завдяки своїй потужній протиповітряній обороні та завдяки мужньому втручанню США, Британії та арабських держав". "Тепер ця оборонна перемога має бути закріплена дипломатично. Нашим пріоритетом має бути запобігання пожежі в регіоні", - сказала вона.

Бербок також повідомила, що розмовляла з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдоллахіаном, щоб застерегти його від будь-якої подальшої ескалації з боку Тегерана.

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Нові санкції для Ірану

Напередодні Бербок в ефірі програми Brennpunkt на німецькому громадсько-правовому телеканалі ARD виступила за запровадження додаткових санкцій щодо Ірану у зв'язку із нападом на Ізраїль. Очільниця дипломатії ФРН зазначила, що Євросоюз уже запровадив санкції щодо Тегерана за постачання безпілотників Росії, але вона "веде активну кампанію" за розширення штрафних заходів. "Ми бачимо, наскільки небезпечні його (Ірану - Ред.) дії", - сказала Бербок.

Раніше того ж дня верховний представник Євросоюзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель скликав надзвичайну зустріч міністрів закордонних справ держав ЄС, яка має відбутися 16 квітня. "Наша мета - сприяти деескалації та безпеці регіону", - зазначив він у соцмережі X.

Він наголосив: ЄС "найрішучішим чином засуджує іранські атаки на Ізраїль з використанням безпілотників і ракет. Це безпрецедентна ескалація та загроза регіональній безпеці". Він закликав усі сторони виявляти "максимальну стриманість".

Нагадаємо, що 1 квітня, ймовірно, ізраїльська авіація завдала удару по консульству Ірану в Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема два генерали. В ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю близько 300 ракет і дронів. Більшість з них вдалося перехопити до підльоту на територію країни, у тому числі за допомогою союзників. Ізраїль заявив, що залишає за собою право відповісти військовою силою після атаки Ірану.

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