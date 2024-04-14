ЄС та G7 закликали Ізраїль та Іран "проявляти стриманість"

Президент Євроради заявив, що "усі сторони повинні проявляти стриманість", а також пообіцяв працювати над деескалацією конфлікту. За його словами, "завершення кризи в Газі матиме значення".

Країни Європейського союзу та "Великої сімки" (G7) одностайно засуджують масовану ракетно-дронову атаку Ірану на Ізраїль. Про це в неділю, 14 квітня, в соціальній мережі X заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Разом з лідерами G7 ми одностайно засудили безпрецедентну атаку Ірану на Ізраїль. Усі сторони повинні проявляти стриманість. Ми продовжуватимемо докладати всі наші зусилля, щоб працювати над деескалацією. Якнайшвидше завершення кризи в Газі, зокрема шляхом негайного припинення вогню, матиме значення", - зазначив він.

Також Мішель повідомив, що наступного тижня Європейська рада розгляне ситуацію на Близькому Сході, включно з Ліваном.

Повітряний напад Ірану на Ізраїль

У ніч на неділю Ізраїль, який пів року тому зазнав масштабного нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і у відповідь проводить наземну воєнну операцію в Секторі Гази, був атакований сотнями ракет і дронів з боку Ірану.

Іран завдав масованого удару після того як 1 квітня, ймовірно ізраїльська авіація вдарила по його консульству в столиці Сирії Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.

Одночасно з Іраном проіранські ліванське шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла" та єменські хусити теж обстріляли цілі в Ізраїлі. Це був уже не перший, але поки наймасованіший удар по Ізраїлю з боку проіранських угруповань з Лівану, Ємену, Сирії, Іраку. І Іран, і ХАМАС, який США та ЄС оголосили терористичною організацією, ставлять своєю метою знищення держави Ізраїль.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що атака Ірану включала близько 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет. Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що 99 відсотків дронів та ракет, випущених Іраном по Ізраїлю, були перехоплені засобами ППО.



