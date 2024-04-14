Байден відмовив Ізраїль від удару у відповідь по Ірану - ЗМІ

Удар у відповідь, спочатку запропонований деякими членами ізраїльського уряду, був скасований після телефонної розмови між Нетаньяху та Байденом, повідомляє The New York Times.

Ізраїль після масованої ракетно-дронової атаки з боку Ірану у ніч на неділю, 14 квітня, ухвалив рішення завдати удар у відповідь, але цей план був скасований після телефонної розмови між прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб двох держав.

За даними видання, телефонна розмова і відсутність серйозної шкоди, завданої Іраном, призвели до скасування плану. При цьому співрозмовники видання не розповіли інших подробиць розмови лідерів Ізраїлю та США.

Раніше видання Axios із посиланням на джерела повідомляло, що президент США у телефонній розмові з прем'єром Ізраїлю після іранського удару сказав, що Вашингтон не підтримає ізраїльську контратаку. "Ви перемогли - насолоджуйтесь успіхом", - сказав Байден Нетаньяху, за словами одного зі співрозмовників видання.

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Військовий кабінет Ізраїлю має намір зібратися пізніше в неділю, щоб оцінити відповідь на атаку Ірану, повідомили The New York Times ізраїльські чиновники.

Своєю чергою, член військового кабінету Ізраїлю Бені Ганц зазначив, що Ізраїль відповість на атаку Ірану, коли настане час. "Зіткнувшись із загрозою з боку Ірану, ми створимо регіональну коаліцію і вимагатимемо від Ірану заплатити тоді і так, як нам буде зручно", - заявив він.

США: Ми не хочемо війни з Іраном

Головний речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі в програмі ABC "This Week" у неділю заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Ізраїлю захищатися, але не хочуть війни з Іраном.

Відповідаючи на запитання, чи підтримають Сполучені Штати відплату з боку Ізраїлю, Кірбі сказав, що "наша відданість є залізною" щодо захисту Ізраїлю та "допомоги Ізраїлю захистити себе".

"І як багато разів говорив президент, ми не прагнемо ширшої війни в регіоні. Ми не прагнемо війни з Іраном. Ми не прагнемо ескалації напруженості в регіоні. Ми не прагнемо ширшого конфлікту", - цитує Кірбі агентство Reuters.

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Повітряний напад Ірану на Ізраїль

У ніч на неділю Ізраїль, який пів року тому зазнав масштабного нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і у відповідь проводить наземну воєнну операцію в Секторі Гази, був атакований сотнями ракет і дронів з боку Ірану.

Іран завдав масованого удару після того як 1 квітня, ймовірно ізраїльська авіація вдарила по його консульству в столиці Сирії Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.

Одночасно з Іраном проіранські ліванське шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла" та єменські хусити теж обстріляли цілі в Ізраїлі. Це був уже не перший, але поки наймасованіший удар по Ізраїлю з боку проіранських угруповань з Лівану, Ємену, Сирії, Іраку. І Іран, і ХАМАС, який США та ЄС оголосили терористичною організацією, ставлять своєю метою знищення держави Ізраїль.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що атака Ірану включала близько 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет. Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що 99 відсотків дронів та ракет, випущених Іраном по Ізраїлю, були перехоплені засобами ППО.

За словами Хагарі, більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони великої дальності Arrow і здебільшого збиті за межами повітряного простору Ізраїлю. Деяким із ракет вдалося обійти оборону Ізраїлю, вразивши авіабазу Неватім на півдні країни. Хагарі зазначив, що деякій інфраструктурі в Неватімі було завдано незначних пошкоджень, але авіабаза працює як зазвичай.