Воєнний кабінет Ізраїлю не визначився з відповіддю Ірану

Засідання воєнного кабінету Ізраїлю ввечері неділі, 15 квітня, завершилося без рішення щодо відповіді на масований повітряний напад Ірану.

Як пише CNN із посиланням на ізраїльського чиновника, "кабінет сповнений рішучості відповісти, але ще не визначився з часом і масштабами". За його словами, ізраїльським військовим доручено розробити додаткові варіанти відповіді на атаку. Ізраїльський 12 канал повідомляє, що міністри планують невдовзі продовжити дискусії.

За даними місцевих ЗМІ, ще під час удару Ірану член воєнного кабінету Бенні Ганц запропонував завдати удару у відповідь, проти виступили прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, міністр оборони Йоав Галлант, начальник генерального штабу армії Герці Галеві та інші. Офіс Нетаньяху офіційно заперечує це.

Times of Israel зазначає, що ідею негайної відповіді відклали, коли стало очевидно, що іранський удар завдав невеликої шкоди, а також після розмови Нетаньяху з президентом США Джо Байденом. Ізраїльські медіа пишуть, що США не намагалися обмежити Ізраїль у відповіді, але просили попередити про це заздалегідь та дали зрозуміти, що не братимуть участі в жодній відповіді Ірану.

Повітряний напад Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Ізраїль, який пів року тому зазнав масштабного нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і у відповідь проводить наземну воєнну операцію в Секторі Гази, був атакований сотнями ракет і дронів з боку Ірану.

Іран завдав масованого удару після того як 1 квітня, ймовірно ізраїльська авіація вдарила по його консульству в столиці Сирії Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.

Одночасно з Іраном проіранські ліванське шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла" та єменські хусити теж обстріляли цілі в Ізраїлі. Це був уже не перший, але поки наймасованіший удар по Ізраїлю з боку проіранських угруповань з Лівану, Ємену, Сирії, Іраку. І Іран, і ХАМАС, який США та ЄС оголосили терористичною організацією, ставлять своєю метою знищення держави Ізраїль.

Ізраїль стверджує, що 14 квітня його атакували 220 дронами, крилатими та балістичними ракетами, 99 відсотків яких перехопили засоби протиповітряної оборони. Більшість цілей вдалося збити ще до підльоту на територію Ізраїлю. Знищувати їх допомагали США, Великобританія, Франція та Йордан.

Іран заявив, що цим ударом "справу можна вважати завершеною", але відповідь "буде набагато серйознішою", якщо "ізраїльський режим зробить ще одну помилку".

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



