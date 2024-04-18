Великобританія та США запровадили нові санкції щодо Ірану

Великобританія та США після атаки Ірану на Ізраїль запровадили нові санкції проти іранських посадовців та компаній. Європейський Союз також погодив розширення обмежувальних заходів.

Великобританія та США скоординовано запровадили нові санкції щодо іранських військових командирів та низки організацій після того, як країна здійснила комбінований ракетний і дроновий удар по Ізраїлю. Зокрема, Великобританія запровадила санкції ще щодо семи осіб та шести організацій, сприяли тому, щоб Іран здійснював "дестабілізуючу регіональну діяльність, зокрема прямі напади на Ізраїль". Як повідомили у четвер, 18 квітня, у британському уряді, нові заходи доповнюють понад 400 обмежувальних заходів, вже запроваджених щодо Ірану, зокрема щодо Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

"У скоординованому з США пакеті, щодо провідних іранських військових діячів були застосовані санкції у відповідь на небезпечний прямий напад Ірану на Ізраїль 14 квітня. Великобританія та США також оголосили про низку санкцій, спрямованих на посилення впливу на ключових гравців іранської галузі з виробництва безпілотних літальних апаратів і ракет, а також на подальше обмеження здатності Ірану дестабілізувати регіон", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак наголосив, що напад Ірану на Ізраїль був "безрозсудним актом і небезпечною ескалацією". "Сьогодні ми запровадили санкції щодо ватажків іранської армії та сил, відповідальних за напад у вихідні. Ці санкції, оголошені разом із США, показують, що ми беззастережно засуджуємо таку поведінку, і вони ще більше обмежать здатність Ірану дестабілізувати регіон", - заявив голова уряду.

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У британському уряді повідомили, що додаткові санкції були запроваджені, зокрема, щодо Генерального штабу збройних сил Ірану, флоту Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), міністра оборони країни Мохаммада Реза Аштіані та деяких військових командирів, а також представників Організації аерокосмічної промисловості Ірану. Також під санкціями у Великобританії перебуває у низка іранських компаній, які займаються виробництвом ударних безпілотників.

Обмежувальні заходи США

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, своєю чергою, повідомило про запровадження санцій щодо 16 осіб та двох організацій, які займаються виробництвом БпЛА в Ірані, включно з типами двигунів, що приводять в дію іранські безпілотники типу Shahed.

Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США також визначило п'ять компаній, які постачають комплектуючі матеріали для виробництва сталі іранській Khuzestan Steel Company або купують готову продукцію. Також США запровадили санкції щодо трьох дочірніх компаній іранського автовиробника Bahman Group, які продовжували підтримувати КВІР та інші організації.

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Міністерка фінансів США Джаннет Єллен зазначила, що запровадження нових санкцій має на меті "послабити та перешкодити ключовим аспектам зловмисної діяльності Ірану, включно х його дроновою програмою та доходами, які режим генерує для підтримки тероризму".

Вона додала, що за останні три роки США запровадили санкції щодо понад 600 осіб і організацій, пов’язаних з терористичною діяльністю Ірану, порушенням прав людини та фінансуванням ХАМАСу, єменських хуситів, "Хезболли" та іракських повтанців.

"Наші дії роблять все важчим і дорожчим для Ірану продовження його дестабілізуючої поведінки", - зазначила Єллен.

Країни ЄС погодилися розширити санкції щодо Ірану

Напередодні глави держав та урядів Євросоюзу домовилися розширити санкції щодо Ірану за його безпрецедентну атаку на Ізраїль, повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель. Він наголосив, що Іран має опинитися в міжнародній ізоляції.

"Європейська рада рішуче та однозначно засуджує напад Ірану на Ізраїль та підтверджує свою повну солідарність з народом Ізраїлю та відданість безпеці Ізраїлю та стабільності в регіоні", - йдеться у декларації, ухваленій за підсумками першого дня саміту голів держав та урядів ЄС. Як випливає з документа, обмежувальні заходи будуть у тому числі "пов'язані з безпілотниками та ракетами". Деталі нових санкцій Мішель не уточнив.

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