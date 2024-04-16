Бербок закликала ЄС до нових санкцій щодо іранських дронів

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у вівторок, 16 квітня, закликала Європейський Союз запровадити нові санкції щодо іранських технологій з виробництва безпілотників після нападу Тегерана на Ізраїль, передає агенція AFP.

"В кінці осені (2023 року - Ред.) я разом з Францією та іншими партнерами в Європейському Союзі виступала за подальше продовження режиму санкцій щодо безпілотників... Я сподіваюся, що тепер ми зможемо нарешті зробити цей крок разом", - сказала вона, додавши, що також хоче, щоб санкції охоплювали "інші ракетні технології в арсеналі Ірану".

Пізніше у вівторок Бербок вирушить до Ізраїлю, щоб "запевнити наших ізраїльських партнерів у повній солідарності Німеччини". "Ми будемо говорити про те, як можна запобігти подальшій ескалації з посиленням насильства", - сказала вона.

Раніше у вівторок міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав запровадити санкції щодо іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та їхньої ракетної програми, зокрема визнати КВІР терористичною організацією.

США: Дії Ірану загрожують стабільності в регіоні та можуть спричинити економічні наслідки

Про обмежувальні заходи щодо Ірану говорила і міністерка фінансів США Джанет Єллен на пресконференції в рамках тижня зустрічей посадовців Міжнародного валютного фонду та Світового банку, повідомляє Reuters. Вона нагадала, що США використовують фінансові санкції, щоб ізолювати Іран і обмежити його здатність фінансувати треті сторони та підтримувати війну Росії проти України. За її словами, з початку правління адміністрації президента США Джо Байдена в січні 2021 року, мінфін США застосував обмежувальні заходи щодо 500 осіб і організацій, пов’язаних з тероризмом і фінансуванням тероризму з боку іранського режиму та його ставлеників. Під санкції потрапили іранські програми зі створення безпілотників і ракет, фінансування Іраном палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, хуситів в Ємені, "Хезболли" в Лівані та повстанців в Іраку, сказала вона.

Єллен наголосила, що, після нападу Ірану на Ізраїль, міністерство фінансів використовуватиме свої повноваження щодо санкцій і працюватиме з союзниками, щоб "продовжувати перешкоджати зловмисній і дестабілізуючій діяльності іранського режиму".

"Від атаки на цих вихідних до атак хуситів у Червоному морі, дії Ірану загрожують стабільності в регіоні та можуть спричинити економічні наслідки", - сказала Єллен, проте інших подробиць не навела.

Нагадаємо, що 1 квітня, ймовірно, ізраїльська авіація завдала удару по консульству Ірану в Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема два генерали. В ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю близько 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет. Більшість з них вдалося перехопити до підльоту на територію країни, у тому числі за допомогою союзників. Ізраїль заявив, що залишає за собою право відповісти військовою силою після атаки Ірану.