Міноборони РФ: Кількість загиблих у Макіївці зросла до 89

Москва повідомила про загибель ще 26 військових внаслідок українського удару по будівлі ПТУ в окупованій Макіївці на Донеччині. У британській розвідці припускають, що поруч зберігалися боєприпаси, які здетонували.

Міністерство оборони РФ у ніч на середу, 4 січня, визнало загибель ще 26 російських солдатів в окупованій Макіївці на Донеччині внаслідок ракетного удару Збройних сил України (ЗСУ) по пункту їхнього базування в будівлі професійного технічного училища.

"Під час розбору завалів залізобетонних конструкцій кількість загиблих наших товаришів збільшилася до 89. Серед загиблих - заступник командира полку підполковник Бачурін", - ідеться у Telegram міністерства, яке раніше підтвердило загибель 63 військових.

Як стверджують в російському міноборони, ЗСУ нанесли в новорічну ніч удар шістьма снарядами реактивної системи залпового вогню HIMARS, два з яких нібито перехопили військові РФ. За твердженням української сторони, в Макіївці загинули 400 та були поранені 300 російських військових.

Британська розвідка: могли здетонувати боєприпаси

За версією міноборони РФ, причиною нанесення точного удару ЗСУ стало використання особовим складом мобільних телефонів. Водночас у британській військовій розвідці з огляду на масштаби пошкоджень будівлі припускають, що поблизу зберігалися боєприпаси, які здетонували під час удару, спричинивши вторинні вибухи.

"Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів ще задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійні практики сприяють високому рівню втрат в Росії", - йдеться у щоденному зведенні міністерства оборони Великобританії за 4 січня.

ISW: міноборони РФ перекладає провину

Як зазначав американський Інститут вивчення (ISW) війни у звіті за 3 січня, міноборони РФ перекладає провину за удар ЗСУ в Макіївці на "чиновників" так званої "ДНР" і самих мобілізованих. Аналітики припускають, що Москва могла навмисно покластися на окупаційну адміністрацію, щоби зробити "ДНР" відповідальною стороною.

Тим часом низка блогерів, зокрема пов'язаних з приватною військовою компанією "Вагнер", звинуватила в недбалості саме російське військове командування за зосередження декількох сотень солдатів в одному місці, назвавши версію з телефонами брехнею.

Читайте також: Коментар: Макіївка - боягузлива брехня для Путіна