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Наслідки удару по пункту дислокації окупаційних російських військ у будівлі ПТУ в Макіївці Донецької області в новорічну ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023 року..
Наслідки удару Фото: RIA Novosti/SNA/IMAGO
КонфліктиРосійська Федерація

ISW: Міноборони РФ перекладає провину за удар ЗСУ в Макіївці

Анастасія Шепелева
26 хв. тому

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, міноборони РФ намагається перекласти провину за ліквідацію ЗСУ сотень мобілізованих на них самих і "чиновників" так званої "ДНР".

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Ліквідація Збройними силами України (ЗСУ) сотень мобілізованих росіян, які базувалися в будівлі професіонального технічного училища в окупованій Макіївці на Донеччині, спричинила значну критику на адресу російського військового керівництва, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у вівторок, 3 січня.

На думку аналітиків, міністерство оборони РФ намагається перекласти провину на "чиновників" псевдоутворення "ДНР" і самих мобілізованих. "Представники правоохоронних органів "ДНР" повідомили російським державним телеканалам, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати точного удару по базі", - йдеться у звіті.

Орієнтовані на Кремль ЗМІ та деякі військові блогери посилили цю заяву, наголосивши, що російські війська не повинні недооцінювати здатність України використовувати погану практику оперативної безпеки на фронті. Натомість низка "службовців" так званої "ДНР" закликала покарати чиновника, відповідального за рішення використати приміщення навчального закладу для розміщення мобілізованих.

Аналітики припускають, що міноборони Росії могло навмисно покластися на окупаційну адміністрацію, щоби зробити "ДНР" відповідальною стороною.

Тим часом низка блогерів, зокрема пов'язаних з приватною військовою компанією "Вагнер",  звинуватила в недбалості саме російське військове командування за зосередження декількох сотень солдатів в одному місці, назвавши версію з телефонами брехнею. А один колишній російський офіцер заявив, що війська РФ зберігали боєприпаси в підвалі освітнього закладу, що уможливило нанесення руйнівного удару, зазначається у звіті.

У РФ визнали загибель військових

Ввечері 1 січня управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило про загибель в новорічну ніч 400 і поранення 300 російських військових у Макіївці, які базувалися в будівлі профтехучилища.

2 січня у міноборони РФ визнали факт удару. Там заявили, що пункт дислокації одного з російських підрозділів уразили чотирма снарядами системи HIMARS. За версією російського міністерства, загинули 63 військових.

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