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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов
Секретар РНБО України Олексій Данілов прогнозує спробу нового масштабного наступу Росії в Україні до 24 лютогоФото: Pavlo Gonchar/SOPA/ZUMA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

РФ готується до нового наступу до 24 лютого - Данілов

Степан Смишляєв
2 год. тому

Війська РФ мають завдання вийти на кордони Донецької та Луганської областей, стверджує секретар РНБО. Втім він виключає можливість швидкого просування росіян територією України, як це було минулого року.

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Російські війська готуються до нового масштабного наступу в Україні до річниці повномасштабного вторгнення - 24 лютого, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода" ввечері у п'ятницю, 27 січня.

"Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з "совка" (СРСР - Ред.), і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити", - сказав Данілов.

Під загрозою Донецька, Луганська і Запорізька області

Данілов зауважив, що у росіян "є завдання", яке полягає у тому, щоб вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, за словами секретаря РНБО, російські підрозділи вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на Запорізькому напрямі.

"І зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в Російській Федерації з цього приводу", - зазначив Данілов.

Він не дав прямої відповіді на питання, чи встигнуть союзники передати Україні нове озброєння, в тому числі танки, до цього часу, але виключив можливість швидкого просування російських військ як в лютому 2022 року, зауваживши, що українська армія вже має принципово інші озброєння і спроможності.

"В будь-якому випадку перемога обов'язково буде за нами, тому що ми розуміємо, що відбувається в Росії. Єдине питання - часу. І, на превеликий жаль, тієї дорогої ціни, яку ми платимо кожного дня, бо кожного дня гинуть наші захисники і захисниці на фронті", - наголосив секретар РНБО.

Путін прагне продемонструвати спроможність армії РФ

Напередодні видання Bloomberg з посиланням на "джерела, наближені до Кремля", також повідомляло про плани Росії, ініційовані  президентом країни Володимиром Путіним, розпочати новий масштабний наступ на Україну в лютому-березні.

За даними видання Путін має дві основні цілі: продемонструвати, що армія РФ може повернути собі ініціативу після кількох місяців втрати позицій, а також змусити Україну і її союзників погодитись на перемир'я, яке дозволить Росії зберегти контроль над окупованою територією.

За інформацією Bloomberg, також навесні в Росії може початися нова хвиля мобілізації. Про це раніше повідомляли і в українській розвідці та в генеральному штабі Збройних сил України.

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