РФ готується до нового наступу до 24 лютого - Данілов

Війська РФ мають завдання вийти на кордони Донецької та Луганської областей, стверджує секретар РНБО. Втім він виключає можливість швидкого просування росіян територією України, як це було минулого року.

Російські війська готуються до нового масштабного наступу в Україні до річниці повномасштабного вторгнення - 24 лютого, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода" ввечері у п'ятницю, 27 січня.

"Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з "совка" (СРСР - Ред.), і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити", - сказав Данілов.

Під загрозою Донецька, Луганська і Запорізька області

Данілов зауважив, що у росіян "є завдання", яке полягає у тому, щоб вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, за словами секретаря РНБО, російські підрозділи вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на Запорізькому напрямі.

"І зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в Російській Федерації з цього приводу", - зазначив Данілов.

Він не дав прямої відповіді на питання, чи встигнуть союзники передати Україні нове озброєння, в тому числі танки, до цього часу, але виключив можливість швидкого просування російських військ як в лютому 2022 року, зауваживши, що українська армія вже має принципово інші озброєння і спроможності.

"В будь-якому випадку перемога обов'язково буде за нами, тому що ми розуміємо, що відбувається в Росії. Єдине питання - часу. І, на превеликий жаль, тієї дорогої ціни, яку ми платимо кожного дня, бо кожного дня гинуть наші захисники і захисниці на фронті", - наголосив секретар РНБО.

Путін прагне продемонструвати спроможність армії РФ

Напередодні видання Bloomberg з посиланням на "джерела, наближені до Кремля", також повідомляло про плани Росії, ініційовані президентом країни Володимиром Путіним, розпочати новий масштабний наступ на Україну в лютому-березні.

За даними видання Путін має дві основні цілі: продемонструвати, що армія РФ може повернути собі ініціативу після кількох місяців втрати позицій, а також змусити Україну і її союзників погодитись на перемир'я, яке дозволить Росії зберегти контроль над окупованою територією.

За інформацією Bloomberg, також навесні в Росії може початися нова хвиля мобілізації. Про це раніше повідомляли і в українській розвідці та в генеральному штабі Збройних сил України.