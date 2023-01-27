"Нічия земля": Україна обурена черговою заявою Орбана

МЗС викликає посла Угорщини через висловлювання прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана, який в розмові з журналістами порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею". Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 27 січня.

++22:52++

Латвійська посолка повинна покинути Росію протягом двох тижнів, заявили в міністерстві закордонних справ РФ. Водночас раніше Латвія сама заявила, що її амбасадорка виїде з Росії до 24 лютого. Офіційна Рига вирішила понизити рівень дипломатичних стосунків з РФ, зокрема, через продовження тою війни проти України та в знак протесту проти видворення з Росії посла Естонії.

РФ вирішила знизити рівень дипломатичних відносин з Естонією до тимчасового повіреного у справах, відкликавши свого представника з цієї балтійської країни та заявивши, що естонський дипломат має покинути Росію до початку лютого.

++22:28++

Імовірного відправника бомби посольству України взяли під варту в Іспанії

Імовірного відправника бомби посольству України в Іспанії взяли під варту без права застави, зокрема, на підставі того, що він може втекти на "російську територію за допомогою російських громадян", повідомляє агентство Associated Press.

Іспанська поліція поблизу будівлі посольства України в Мадриді після вибуху посилки з бомбою, листопад 2022 року Фото: Oscar Del Pozo/AFP

Іспанський суд висунув обвинувачення в тероризмі 74-річному місцевому пенсіонеру, якого підозрюють в причетності до розсилки начинених вибухівкою поштових пакунків прем'єр-міністрові, міністерству оборони, військово-повітряній базі та компанії-виробнику зброї, а також посольствам України та США.

Йому інкримінують виготовлення та використання вибухових пристроїв з метою "змусити Мадрид припинити підтримку Києва в боротьбі з російським вторгненням". У разі визнання винним, чоловікові загрожуватиме до 20 років позбавлення волі.

++22:00++

Фінляндія тимчасово призупинила розгляд заявок про надання політичного притулку громадянам РФ, які втекли звідти від мобілізації на війну проти України, повідомив місцевій газеті Helsingin Sanomat представник міграційної служби країни Юха Сіміля.

Зокрема, Фінляндія чекає додаткових роз'яснень від Європейського агентства з надання притулку (EUAA) щодо того, чи достатня відмова від участі у війні для надання притулку.

++21:32++

"Нічия земля": МЗС викликає посла Угорщини через заяви Орбана

Міністерство закордонних справ (МЗС) України викличе посла Угорщини через висловлювання прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана, який в розмові з журналістами порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею".

"Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами. До МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови. Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", - написав у Facebook ручник українського МЗС Олег Ніколенко.

++21:04++

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Філіппо Гранді завершив шестиденний візит до України - вже трій від початку повномасштабної війни.

"Я був вражений рівнем руйнувань, які побачив внаслідок російських ракетних ударів та обстрілів. Цивільна інфраструктура, така як електростанції, системи водопостачання, дитячі садки та житлові будинки були пошкоджені або зруйновані. Цивільні особи, в тому числі діти та люди похилого віку, були вбиті або покинули свої домівки, втративши все своє життя через ці безглузді атаки", - сказав він за підсумками візиту.

Гранді наголосив, що гуманітарна допомога Україні має бути постійною та розширеною. В ході візиту він обговорив з українською владою ситуацію з українськими дітьми, яких вивезли до Росії, розлучивши з сім'ями. Він запевнив, що разом із міжнародними партнерами шукатиме подальшого доступу до них та їхнього возз'єднання з родинами.

++20:37++

Скіфське золото з Криму генпрокурор Нідерландів рекомендує віддати Україні

Генеральний прокурор Нідерландів рекомендував Верховному суду визнати за Україною право власності на скіфське золото з Криму. Як повідомляє агенція dpa, судді зазвичай прислухаються до такої рекомендації.

Після анексії Росією Криму музей Амстердама, який виставляв коштовності, не повернув їх через спір про право власності. Суди нижчих інстанцій вже двічі виносили рішення на користь України, але кримські "музеї" подавали апеляцію та касацію. Остаточне рішення очікується у вересні.

++20:08++

Допуск росіян до Олімпіади: Зеленський запросив главу МОК у Бахмут

Президент України Володимир Зеленський розчарований заявами очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про можливість допуску російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, у тому числі Олімпіади, за умови виконання "суворих умов".

"Я неодноразово із ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю", - наголосив він у традиційному вечірньому відеозверненні.

Зеленський запросив Баха в Бахмут на Донеччині, "щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує".

++19:45++

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час візиту до Південно-Африканської Республіки заявив, що спільні військові маневри ПАР і РФ у річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну - не найкраще рішення, та закликав ПАР скористатися своїми добрими відносинами з Росією, щоби переконати Москву припинити війну.

Однак міністерка міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор заявила, що війна в Україні - це проблема всього світу. "Давайте працювати всією світовою спільнотою, а не говорити: "Південна Африка, ви знаєте Росію, переконайте їх", - сказала вона. На її думку, країни повинні домогтися переговорного процесу між Україною і Росією та "результату, який би враховував інтереси всіх сторін конфлікту".

З приводу спільних із РФ маневрів вона зазначила, що "торік ми проводили військові навчання із США та Францією, і таке питання не ставилося". 19 січня влада ПАР повідомила про плани провести спільні військово-морські навчання біля свого узбережжя з Росією та Китаєм з 17 до 27 лютого.

++19:19++

За сьогодні російська армія завдала по території України 24 авіаційних і семи ракетних ударів, а також здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької, Камишани і Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджені будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.

Натомість українська авіація завдала семи ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Повітряні сили збили російський штурмовик Су-25 і гелікоптер Мі-8. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження сил РФ.

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, попри значні втрати, армія РФ продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, щоби покращити своє тактичне положення. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються.

"Росія продовжує грабувати. За наявною інформацією, в Енергодарі з 2 лютого ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії з Запорізької АЕС до Росії. У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області російська так звана "адміністрація" здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу (пансіонати, кафе, ресторани)", - йдеться в зведенні.

++18:53++

Через протест України батько Джоковича пропустив півфінал Australian Open

Батько сербського тенісиста Новака Джоковича втрапив у скандал з проросійськими фанами. Через протест України він вирішив пропустити півфінал Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open), у якому його син сьогодні здобув перемогу.

Новак Джокович вийшов сьогодні до фіналу Australien Open Фото: ANTHONY WALLACE/AFP

Скандал розгорівся після перемоги Джоковича над росіянином Андрієм Рубльовим у 1/4 фіналу Australian Open. На одному з проросійських австралійських YouTube-каналів з'явилося відео, де батько Джоковича стоїть на тлі російського прапора, на якому зображений президент РФ Володимир Путін, поряд із чоловіком, одягненим у футболку з літерою Z. Відео супроводжувалося підписом: "Батько Новака Джоковича робить сміливу політичну заяву".

Це викликало бурхливу реакцію громадськості, а посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав організаторів турніру позбавити Срджана Джоковича акредитації. Сам Джокович-старший заявив: "Я спілкувався з фанатами Новака, як робив після всіх матчів, щоб відсвяткувати його перемогу та сфотографуватися з ними. У мене не було наміру бути втягнутим у таку ситуацію. Моя родина пережила жах війни, і ми бажаємо лише миру".

++18:28++

Українські військові збили сьогодні на східному напрямку черговий російський штурмовик Су-25, повідомляє повітряне командування Збройних сил України "Південь".

++18:01++

Генштаб: У ЗСУ формують перші в світі ударні роти БПЛА

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний схвалив створення ударних рот БПЛА, які, як стверджує генеральний штаб ЗСУ, є першими в світі.

"У межах проєкту "Армія дронів" створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами для повноцінної реалізації проєкту. Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безпілотників аби забезпечити ними Сили оборони України", - йдеться в повідомленні генштабу.

Згідно з ним, військові, які очолять роти, вже відібрані. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, системи супутникового інтернету Starlink та інше необхідне обладнання.

Читайте також: В Україні створили безпілотник Шарк для розвідки і коригування вогню

++17:32++

Чиновникам обмежать виїзд за кордон: Кабмін схвалив постанову

На виконання рішення Ради національної безпеки та оборони й указу президента України Володимира Зеленського, яким він вводиться в дію, уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

"Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні", - написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

++17:07++

Офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер назвав поїздку європейських комісарів до України та саміт Європейський Союз -Україна "величезним символічним знаком солідарності між ЄС і Україною у цей вкрай складний час в історії цієї країни".

"Така зустріч не могла відбутися без абсолютної домовленості з українською владою. Зрозуміло, що при організації зустрічі такого типу питання безпеки відіграють важливу роль. Діалог між українською владою та Єврокомісією - це тісний, інтенсивний діалог, і він, звичайно, ґрунтується на аналізі, проведеному українською владою. Це аналіз, з одного боку, ситуації з безпекою, а з іншого боку - її здатності надати гарантії, вірніше, впровадити заходи безпеки, необхідні як наслідок важкого тягаря, який їй доводиться нести. Цей захід організується за повної підтримки уряду України. Без неї ми не змогли б скоординувати цю подорож", - цитує його слова кореспондентка DW із Брюсселя.

++16:40++

Бельгія анонсувала свою найбільшу партію військової допомоги Україні

Бельгія посилить свою військову підтримку України найбільшим на сьогодні пакетом допомоги, повідомив у Twitter прем'єр-міністр країни Александер де Кроо. "Україна має бути здатною захистити себе від жорстокої російської агресії. Україна переможе в цій війні. Наша безпека та наші цінності також на кону", - написав він.

За даними ЗМІ, йдеться про допомогу на понад 90 мільйонів євро, яка включатиме протитанкові ракети та ракети протиповітряної оборони, великокаліберні кулемети, гвинтівки та боєприпаси, але не включатиме сучасні бойові танки.

++16:12++

Bloomberg: Путін готує новий наступ в Україні до весни

Президент Росії Володимир Путін готує новий масштабний наступ в Україні, який може розпочатися вже в лютому-березні, пише агентство Bloomberg із посиланням на "джерела, наближені до Кремля".

Пілоти ЗСУ сподіваються на сучасну авіацію від Заходу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За словами співрозмовників видання, тиском на Україну та її союзників Путін хоче змусити їх погодитись на якесь перемир'я, яке дозволить Росії зберегти контроль над окупованою територією. Вони кажуть: Путін переконаний, що більші сили та готовність до значних людських втрат дозволять йому здобути перемогу За їхніми даними, навесні в Росії може розпочатися нова хвиля мобілізації.

Американська та європейська розвідки, як пише агенція, сумніваються, що в Росії є ресурси для нового великого наступу, навіть після мобілізації 300 тисяч солдатів восени. Водночас союзники України нарощують постачання зброї, броньовану техніку та основні бойові танки, які могли би допомогти українським військам прорвати російські лінії захисту.

++15:50++

Дві людини загинули, щонайменше п'ятеро дістали поранень внаслідок вранішнього обстрілу російськими солдатами міста Часів Яр на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++15:24++

У московському аеропорту "Внуково" зазнав аварії гелікоптер Мі-8, який входить до спеціального льотного загону "Росія", підпорядкованого управлінню справами президента РФ Володимира Путіна. Як повідомляє російське видання Baza, він задів лопатями землю під час посадки. Дані російських державних пропагандистських ЗМІ щодо наявності постраждалих різняться.

++14:55++

Рада ЄС продовжила на пів року, до 31 липня 2023 року, економічні санкції проти Росії. Ці обмежувальні заходи були запроваджені у 2014 році через агресію РФ проти України, та значно розширені у лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії.



Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження щодо торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від системи SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації, наголошується у повідомленні Ради ЄС.

++14:35++

Нідерланди передали Україні близько 300 тонн енергообладнання

З грудня 2022 року в Україну з Нідерландів надійшло 36 вантажів гуманітарної допомоги - енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонни, повідомляє міністерство енергетики України.

Це обладнання буде використане для відновлення об’єктів енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень внаслідок прицільних російських атак, зазначається у повідомленні міністерства у Facebook.

Серед наданого обладнання - трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз’єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура для повітряних ліній.

++14:15++

Через пошкодження електростанцій і високовольтних мереж, зокрема і після чергової масованої ракетної атаки Росії, в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. Наразі аварійні відключення електроенергії застосовуються в 10 областях України, повідомляє національна енергетична компанія "Укренерго".

"Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях", - зауважують в компанії.

В "Укренерго" додають, атака Росії 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх російських ракетних обстрілів, через це виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

++13:30++

Росія використовує проти України ракети з імітатором ядерної бойової частини - Ігнат

Росія використовує проти України ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини для виснаження та розосередження української протиповітряної оборони, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Для чого її використовують? Для того, щоб розосередити, насамперед, нашу ППО, вона може використовуватися і як хибна ціль. Припустимо, ракети летять у купі – п'ять штук, з них можуть бути дві Х-55 і три Х-101, летять за маршрутом. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети. Навіть така банальна причина може бути", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

У Повітряних силах вважають, що ворог використовує їх, оскільки їм шкода ракет, яких дедалі менше, наприклад, "Калібрів".

++12:50++

СБУ повідомила про підозру колишньому представнику окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Луганщини, якого у 2016 році призначили "заступником міністра палива, енергетики та вугільної промисловості" самопроголошеного утворення "ЛНР". Про це повідомляє пресслужба СБУ, не називаючи його імені.

"На цій "посаді" він виконував завдання Москви щодо перелаштування паливно-енергетичного комплексу регіону на потреби країни-агресора. Насамперед "посадовець" займався налагодженням безперебійного постачання українського вугілля до РФ", - йдеться у повідомленні служби у Telegram.

Співробітники СБУ встановили, що з вересня 2015 по лютий 2016 року за його вказівкою до Ростовської області РФ було незаконно вивезено 230 тисяч тонн кам’яного вугілля на суму понад 200 мільйонів гривень. Для цього на території Росії створили профільну комерційну структуру, через яку відвантажували сировину та здійснювали фінансові операції в російській валюті. Отримані гроші направляли на фінансування і матеріально-технічне забезпечення угруповань бойовиків на сході України, повідомили в СБУ.

У відомстві підкреслюють, що "посадовець" самопроголошеного утворення сприяв захопленню бойовиками одного з найбільших вугільних гігантів Луганщини.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною третьою статті 28 частиною першою статті 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України", - зазначається у повідомленні.

++12:20++

Європейський Союз пропонує новий раунд широких санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії в Україну, повідомило видання Bloomberg, посилаючись на документи ЄС. "Запропоновані заходи доєднають Мінськ до багатьох пакетів санкцій, які ЄС раніше наклав на Росію, зокрема, обмеженнь на ключові технології та енергетичний сектор країни", - зауважує видання.

За даними Bloomberg, санкції, зокрема, передбачатимуть заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях і можуть підвищити промисловий потенціал країни. Крім того, передбачені обмеження щодо нафти, вугілля, металопродукції та золота, предметів розкоші, інвестицій та надання певних послуг. До санкційних обмежень також увійдуть заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни та ключовим джерелам доходу.

++11:40++

Кількості дронів-камікадзе "Shahed" іранського виробництва, які залишилися у Росії, достатньо "лише для кількох масштабних ударів", якщо вони не отримали або незабаром не отримають нову партію. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають: як повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков, станом на 7 січня у РФ залишилося 90 дронів. Водночас в ISW зауважують, що 23 січня голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін зустрівся з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, щоб "розширити двосторонню співпрацю" і, ймовірно, обговорював з ним надання Росії озброєнь іранського виробництва.

++11:20++

Вашингтон передасть Києву танки Abrams у модифікації M1A2, повідомила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Водночас вона зауважила, що цих в США немає "надлишку" цих танків на складах, тому на їхню передачу Україні "знадобляться місяці". Сінгх також нагадала, що українським військовим буде необхідно навчитися користуватися і обслуговувати ці машини, "що також займе дуже багато часу".

При цьому Сінгх не підтвердила, але й не спростувала інформацію ЗМІ, що Вашингтон відмовляється відправляти вже готові машини через секретну броню, до якої входить збіднений уран, і тому вирішив замовити нову бронетехніку у виробників. "Мені нема чого сказати. Я не можу підтвердити ці повідомлення", - сказала представниця Пентагону, відповідаючи на запитання журналіста.

++10:50++

Росіяни, ймовірно, навмисно поширюють дезінформацію щодо своїх успіхів в районі Вугледару на Донеччині і Оріхова на Запоріжжі, щоб підтримати враження, що їхні наступальні дії тривають, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter міноборони країни.

За оцінками розвідників, російські підрозділи, скоріше, проводили локальні розвідувальні атаки поблизу цих міст, але "дуже малоймовірно", що вони справді досягли якихось істотних успіхів.

++10:20++

Уряд Японії запроваджує нові санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про заморожування активів 22 фізичних та трьох юридичних осіб та заборону на експорт товарів 49 російським компаніям, повідомило міністерство закордонних справ країни.

До переліку осіб, чиї активи заморожує Японія, зокрема, потрапили російське військове командування та члени уряду РФ.

Серед товарів, постачання яких буде заборонене з 3 лютого, вказуються радіоактивні матеріали, ядерні установки, водомети, обладнання для розвідки нафти та природного газу. Також в перелік внесені обладнання для виявлення вибухівки, портативні генератори, лазерні зварювальні апарати, підшипники. До списку також додані матеріали та хімікати, сльозогінний газ, порошок для відбитків пальців, вибухові речовини, речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення, а також вакцини і медичні вироби.

++10:00++

Польща готова передати Україні ще 60 танків з власних запасів - Моравецький

Окрім 14 танків Leopard 2, Польща готова передати Україні ще 60 інших модернізованих танків з власних запасів, зокрема 30 PT-91 (модернізована версія радянських Т-72М1), повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

Матуеш Моравецький Фото: Radek Pietruszka/PAP/dpa/picture alliance

Політик додав, що його країна вже надала Києву не менше 250 танків, однак, зважаючи на те що кількість таких машин в Росії може досягати 15 тисяч, Україні надто важливо отримувати нові постачання.

Напередодні голова комітету з оборонних питань парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд ініціював зведення в Польщі великого заводу з виробництва зброї, щоби допомогти Україні виграти війну, розв'язану проти нею Росією. З огляду на те, що західні військові запаси скорочуються, такий крок, на думку політика, може допомогти перетворити Збройні сили України на незалежнішу армію. За його словами, переговори з Польщею щодо цього питання вже розпочалися.

++09:25++

Народного депутата України Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу", повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", - написала вона в Telegram.

Напередодні Тищенка виключили з партії "Слуга народу" через його скандальну поїздку в Таїланд.

++09:00++

Перші українські військові прибули на навчання у ФРН

Перша група українських військових прибула до Німеччини для навчання роботі з бойовими машинами піхоти Marder. Військові прибули в Кельн в четвер, їхня підготовка має розпочатися незабаром, повідомляє dpa з посиланням на джерела в безпекових колах.

Навчання є частиною військової допомоги Україні.

++08:20++

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), повідомляють, що фіксують за межами об’єкта потужні вибухи. Це вказує на військову діяльність поблизу майданчика, заявив очільник агентства Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Майже щодня за останні дні та тижні команда МАГАТЕ з ядерної безпеки та безпеки на станції повідомляла про такі події в штаб-квартиру у Відні. Деякі вибухи, очевидно, відбуваються на деякій відстані від найбільшої в Європі атомної електростанції, тоді як інші здаються набагато ближчими до самого об’єкта. Вчора приблизно о 10 годині ранку за місцевим часом пролунали вісім сильних вибухів, які спричинили вібрацію вікон офісів на станції, а сьогодні було чутно більше", - йдеться у повідомленні, опублікованому 26 січня.

Гроссі заявив, що ці ознаки бойових дій поблизу ЗАЕС ще більше підкреслюють життєво важливе значення якнайшвидшого узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо майданчика.

++07:40++

Протягом минулої доби війська РФ завдали 44 авіаційних удари по території України, 18 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе були збиті.

Також війська РФ здійснили 70 пусків ракет, 47 ракет було знищено, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Окрім того, російські військові за добу здійснили 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зазначається у повідомленні.

Читайте також: Масовані ракетні удари Росії: четверо загиблих, пошкоджені енергооб'єкти

++07:15++

У Польщі відкрили енергетичний хаб rescEU, який виступатиме як логістичний центр для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні. Відкрили його єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро на придбання генераторів для забезпечення енергетичного резерву rescEU. Як перший крок, в Україну буде доставлено 1000 нових генераторів із польського резерву rescEU на додаток до 1400 генераторів і мільйонів одиниць енергетичного устаткування, які були вже запропоновані через Механізм цивільного захисту ЄС, повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

Цей європейський хаб дозволить міжнародним партнерам і приватному сектору спрямовувати свої пожертви, а Європейський Союз надасть повне фінансування транспортних послуг для доставки допомоги з хабу до України.

"Оскільки Росія продовжує умисно атакувати цивільні цілі, цей хаб rescEU, розміщений у Польщі, стає енергетичним порятунком для України в надзвичайних ситуаціях", - написав Ленарчич у Twitter.

Читайте також новини дня за 26 січня.