  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький Фото: Radek Pietruszka/PAP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Польща готова передати Україні 60 танків з власних запасів

Олександр Куницький
2 год. тому

Крім 14 німецьких Leopard 2, Варшава готова передати Києву ще 60 модернізованих танків, серед яких 30 одиниць PT-91, заявив прем'єр країни Матеуш Моравецький. Загалом Польща вже надала Україні не менше 250 танків.

https://p.dw.com/p/4MnZA

Окрім 14 сучасних німецьких бойових танків Leopard 2, Польща готова передати Україні ще 60 інших модернізованих танків із власних запасів. Про це у п'ятницю, 27 січня, повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

"Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 РТ-91 (модернізована версія радянських Т-72М1. - Ред.). І крім цих танків, 14 танків Leopard 2, які є у нас", - сказав він в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News.

Загалом Польща вже надала Україні не менше 250 танків. Моравецький однак додав, що зважаючи на те, що кількість таких машин в Росії за деякими оцінками може сягати до 15 тисяч, Україні важливо отримувати нові постачання.

Прем'єр Польщі зазначив, що якщо Європа хоче мати стабільність та розвиток, то потрібно відбивати варварські атаки з боку РФ. За його словами, головна мета президента Росії Володимира Путіна - відродити Російську імперію, і "його успіх означає поразку не тільки України, а й вільного світу". "Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", - наголосив Моравецький.

Читайте також: Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою

Британія пропонує збудувати у Польщі збройовий завод

Напередодні голова комітету з оборонних питань парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд ініціював зведення в Польщі великого заводу з виробництва зброї, щоби допомогти Україні виграти війну, розв'язану проти нею Росією. З огляду на те, що західні військові запаси скорочуються, такий крок, на думку політика, може допомогти перетворити Збройні сили України (ЗСУ) на незалежнішу армію.

Як пише британське видання The Telegraph, концепція може бути подібна з заводом з виробництва мікрочипів, відкритого Тайванем у США. "Зробімо те ж саме з Україною, щоб вони могли закуповувати власне обладнання за своїми специфікаціями, можливо, за стандартом НАТО, і мати постійно захищений ланцюжок постачання", - зазначив Елвуд. За його словами, переговори з Польщею щодо цього питання вже розпочалися.

Нагадаємо, союзники України створили так звану "танкову коаліцію", пообіцявши Києву надати західні сучасні бойові машини. За словами українського президента Володимира Зеленського до неї вже долучилися 12 країн. Серед них, зокрема, Великобританія, Німеччина, США, Канада та Польща.

Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Інтерв'ю Моравецького ctv

www.ctvnews.ca
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові на Донеччині

Бельгія анонсувала найбільшу партію військової допомоги ЗСУ

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Symbolbild | Korruption | Hand schiebt Geld in die Tasche

Шабунін: Віднині корупційних скандалів в Україні буде багато

Шабунін: Віднині корупційних скандалів в Україні буде багато

Політика10 год. тому
Архівне фото експозиції Німецького історичного музею та Музею гомосексуальності в Берліні. На фотографії - ув'язнений-гомосексуал концтабору "Аушвіц"

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Суспільство38 хв. тому
Виставка в "Аушвіц-Біркенау"

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата

Суспільство5 год. тому
Андрей Бабіш (праворуч) і Петр Павел (ліворуч) перед теледебатами

Як війна в Україні вплине на президентські вибори в Чехії

Як війна в Україні вплине на президентські вибори в Чехії

Політика26 січня 2023 р.
Парламентська асамблея Ради Європи (фото з архіву)

ПАРЄ підтримала створення спецтрибуналу для Путіна

ПАРЄ підтримала створення спецтрибуналу для Путіна

Політика26 січня 2023 р.
Eheringe Symbolbild Ehe

Кохання під час війни: чому українці частіше одружуються

Кохання під час війни: чому українці частіше одружуються

Суспільство26 січня 2023 р.
На головну сторінку