Польща готова передати Україні 60 танків з власних запасів

Крім 14 німецьких Leopard 2, Варшава готова передати Києву ще 60 модернізованих танків, серед яких 30 одиниць PT-91, заявив прем'єр країни Матеуш Моравецький. Загалом Польща вже надала Україні не менше 250 танків.

Окрім 14 сучасних німецьких бойових танків Leopard 2, Польща готова передати Україні ще 60 інших модернізованих танків із власних запасів. Про це у п'ятницю, 27 січня, повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

"Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 РТ-91 (модернізована версія радянських Т-72М1. - Ред.). І крім цих танків, 14 танків Leopard 2, які є у нас", - сказав він в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News .

Загалом Польща вже надала Україні не менше 250 танків. Моравецький однак додав, що зважаючи на те, що кількість таких машин в Росії за деякими оцінками може сягати до 15 тисяч, Україні важливо отримувати нові постачання.

Прем'єр Польщі зазначив, що якщо Європа хоче мати стабільність та розвиток, то потрібно відбивати варварські атаки з боку РФ. За його словами, головна мета президента Росії Володимира Путіна - відродити Російську імперію, і "його успіх означає поразку не тільки України, а й вільного світу". "Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", - наголосив Моравецький.

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Британія пропонує збудувати у Польщі збройовий завод

Напередодні голова комітету з оборонних питань парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд ініціював зведення в Польщі великого заводу з виробництва зброї, щоби допомогти Україні виграти війну, розв'язану проти нею Росією. З огляду на те, що західні військові запаси скорочуються, такий крок, на думку політика, може допомогти перетворити Збройні сили України (ЗСУ) на незалежнішу армію.

Як пише британське видання The Telegraph, концепція може бути подібна з заводом з виробництва мікрочипів, відкритого Тайванем у США. "Зробімо те ж саме з Україною, щоб вони могли закуповувати власне обладнання за своїми специфікаціями, можливо, за стандартом НАТО, і мати постійно захищений ланцюжок постачання", - зазначив Елвуд. За його словами, переговори з Польщею щодо цього питання вже розпочалися.

Нагадаємо, союзники України створили так звану "танкову коаліцію", пообіцявши Києву надати західні сучасні бойові машини. За словами українського президента Володимира Зеленського до неї вже долучилися 12 країн. Серед них, зокрема, Великобританія, Німеччина, США, Канада та Польща.