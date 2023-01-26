Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою

Про те, чому для України було так важливо отримати від Німеччини та інших партнерів саме танки Leopard і як зміниться ситуація на полі бою, коли німецьку важку техніку почнуть застосовувати українські військові, DW поспілкувалася з Олександром Коваленком, військовим та політичним оглядачем групи "Інформаційний спротив", експертом Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука.

DW: Пане Коваленку, розкажіть детальніше, чим саме є танки Leopard 2, під постачання яких в Україну західні країни сформували "танкову коаліцію" і чому Київ так прагнув отримати від міжнародних партнерів саме цю бронетехніку?

Олександр Коваленко: Танк Leopard 2 як основний бойовий танк є на сьогодні одним з найкращих у світі. Він втілив у собі десятиріччя модернізацій з метою використання у сучасній війні з вимогою всіх загроз для машин такого типу. Якщо порівнювати Leopard 2 модифікації А4 з російськими радянськими зразками Т-72, Т-80 чи навіть Т-90, то німецький танк має повну перевагу. Це стосується системи управління вогнем, надійності силових агрегатів і вузлів, щодо бронювання. А подальші модифікації Leopard 2 - А5, А6, А7 - кардинально відрізняються від російських, фактично - на покоління. Бо у Росії на складах є ще велика кількість радянських танків, які вони можуть розконсервовувати. В Європі ж знаходиться понад півтори тисячі боєздатних танків Leopard 2 різних модифікацій. У світі по кількості сучасних високотехнологічних більше тільки американських танків Abrams, але вони за океаном. Тому зараз ми говоримо про співвідношення якості та високотехнологічності німецьких танків проти кількості російських.

Що зможуть українські військові з Leopard 2 на полі бою?

Цей танк - наступальний тип зброї, але якщо він використовується в обороні, щоб блокувати наступ ворога, то він теж ефективний. Україна у війні з Росією втратила велику кількість своєї танкової техніки. Скільки саме - не озвучується. За даними генштабу ЗСУ, Росія втратила більше трьох тисяч одиниць танкової зброї. Але все одно у РФ є ще їхній запас. Отже, вона може не швидко, але стабільно поповнювати ресурс танкової зброї. Україна собі такого дозволити не може, оскільки уже витратила свій ресурс, тому потребує допомоги міжнародних партнерів. Ми можемо домінувати на полі бою не кількістю, а якістю. Але робити контрнаступ ми не можемо легкоброньованою чи середньоброньованою технікою. Потрібна важка наступальна техніка, яка може протистояти великій кількості російських танків.

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Чи є достатня кількість снарядів до Leopard 2 та пального, що використовуватиметься в цих машинах?

Боєприпасів ми зараз не маємо, бо і самих танків ще немає. Ми зможемо говорити про боєприпаси, як отримуватимемо першу техніку і боєприпаси до неї. У нас справді немає ремонтних баз для Leopard 2, але у Польщі є все необхідне, щоб швидко провести ремонт пошкодженої техніки. Якщо пошкодження будуть серйозними, танки можна відправити до Німеччини - і ця логістика набагато краща, ніж логістика з американськими Abrams, які можна ремонтувати тільки в США. Тому Україні і потрібні були саме німецькі сучасні танки, яких відносно багато, а боєприпаси до яких є у багатьох країнах на складах. Щодо двигуна у Leopard 2, то це універсальний 12-циліндровий, 4-тактний дизель MB873, який має потужність 1500 кінських сил. Він достатньо універсальний у використанні дизельного пального.

Наскільки німецькі танки легкі в опануванні і як швидко українські військові можуть пройти тренування для застосовування їх в бою?

Уся західна техніка досить ергономічна і легка в опануванні. Наприклад французький Leclerc називають танком для ледацюг, бо завести його можна лише простим натисканням кнопки. Ця техніка навіть у порівняння не йде з радянськими застарілими танками. Так само і Leopard досить легкий в опануванні як для механіка, так і для командира екіпажу. Багато систем автоматизовані. Щоб навчитися на цих танках екіпажам з досвідом потрібно буде до місяця. З базовим обслуговуванням, яке можливо буде потрібно у польових умовах, буде дещо складніше, бо архітектура Leopard дещо відрізняється від тих танків, які зараз використовують українські військові.

Чи можуть Leopard 2 ефективно використовуватись у зв'язці з тією технікою, яка вже є чи ще буде передана Україні партнерами? Чи не перетвориться це на "танкову мішанину", коли усю техніку складно одночасно застосовувати і обслуговувати?

Можуть. І можуть досить ефективно. Якщо буде налагоджена логістика, то в ЗСУ може з’явитися як мінімум три-чотири підрозділи. Міжнародні партнери готові надати Києву до 300 одиниць танків. Це три бригади. Це достатньо потужна сила, оскільки зброя є якісною і високотехнологічною. Основою цього будуть саме Leopard 2, окрім обіцяних британських Challenger 2, американських Abramsі французьких Leclerc, якщо Париж їх погодить. Взаємодія - це насамперед зв’язок. З цим у ЗСУ зараз усе добре, тому тут проблем не буде. Ефективність використання всієї наявної техніки залежатиме від того, на якому напрямку вони працюватимуть. Не виключено, що на деяких напрямках будуть використовуватися ті підрозділи, які сформовано лише з техніки радянських зразків, а на деяких напрямках будуть танки винятково західного зразка.

Уніфікація - це дуже важливо. Багато країн у світі мають уніфікований танковий парк, і в України до 2014 року був уніфікований парк Т-64 з перспективою переходу на ОБТ "Оплот". Але гібридна війна з 2014-го все змінила. У нас не було часу, аби уніфікувати наше озброєння, бо ми знімали зі збереження старі танки, щоб підвищити свою ефективність. Якщо у нас були б танки Leopard у достатній кількості, то це б значно спрощувало нам обслуговування та було б менше технічних проблем. Але ми не можемо собі дозволити відмовитися від того, що дають, і все радо прийматимемо. Ми готові йти на ризики, бо нам потрібно звільняти наші території.

Є позитивні рішення по танках з Німеччини й США. Які вони в порівнянні, якщо йдеться саме про їх використання Україною на полі бою?

Abrams - не найкращий танк для українських реалій. Abrams чудовий, але найважчий танк, який може зараз отримати Україна, у ньому 70 тонн ваги у повному навантажені, і це серйозне навантаження на ґрунт, особливо коли йдеться про наступальну операцію. Що буде з цим танком у відкритому полі, на складному ландшафті, як-от на Луганщині? Він просто загрузне в багні. Також великою проблемою для України буде обслуговування Abrams, адже у Європі немає ремонтних баз для цих танків. А певних втрат не уникнути, бо це війна. І танки треба буде оновлювати - щодо логістики йтиметься про місяці, хоча щодо європейських ідеться при цьому про тижні. Тому, якщо ми отримаємо Abrams, то їх треба використовувати більш доцільно лише на окремих напрямках. Однак незважаючи на все - те, що Україна їх отримає, є дуже позитивним.

Скільки ще і чого потрібно Україні для досягнення своєї мети - виходу на кордони 1991 року? Чи готові будуть міжнародні партнери для цього давати важку зброю Україні й надалі?

Партнери будуть підтримувати і постачати. Але нам потрібно отримувати саме ту зброю, яка необхідна. Кожен плацдарм, а у нас їх п’ять, має свою специфіку. Наприклад, на донецький плацдарм потрібна артилерія, щоб зупинити наступальні дії Росії. Деякі напрямки для контрнаступу потребують великої кількості середньо- та легкоброньованої техніки: M2 Bradley, Stryker, Marder. Деякі напрямки потребують важкоброньованої техніки. І саме звільняючи одні чи інші території, ми виходимо на інші локації, де змінюється необхідна комплектація техніки. Наприклад, території Луганщини, які були захоплені у 2022 році, можуть бути звільнені з використанням середньо- та легкоброньованої техніки з невеликою присутністю танкових підрозділів та бойових машин вогневої підтримки піхоти. Але коли відбудеться вихід до меж територій, окупованих 2014 року, то там за вісім років було сформовано щільні й проблемні лінії оборони з фортифікаційними спорудами. Ось тут буде акцент на ударні можливості й вогневий потенціал, тобто на артилерію й танки. Зі звільненням кожної території змінюватимуться й наші потреби.