Leopard 2 для ЗСУ:як західні танки вплинуть на перебіг війни

ПолітикаУкраїнаLeopard 2 для ЗСУ:як західні танки вплинуть на перебіг війниTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаУкраїнаМаксим Драбок5 год. тому5 год. томуНімеччина таки надасть Україні танки Leopard 2 і дозволить реекспорт цих танків іншим країнам. Скільки танків разом з американськими Abrams та британськими Challenger 2 може дати Україні "танкова" коаліція? Та як це вплине на перебіг війни? https://p.dw.com/p/4MhGpРеклама