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ПолітикаУкраїна

Leopard 2 для ЗСУ:як західні танки вплинуть на перебіг війни

Максим Драбок
5 год. тому

Німеччина таки надасть Україні танки Leopard 2 і дозволить реекспорт цих танків іншим країнам. Скільки танків разом з американськими Abrams та британськими Challenger 2 може дати Україні "танкова" коаліція? Та як це вплине на перебіг війни?

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