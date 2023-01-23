Leopard 2 для ЗСУ:як західні танки вплинуть на перебіг війни

Максим Драбок

5 год. тому 5 год. тому

Німеччина таки надасть Україні танки Leopard 2 і дозволить реекспорт цих танків іншим країнам. Скільки танків разом з американськими Abrams та британськими Challenger 2 може дати Україні "танкова" коаліція? Та як це вплине на перебіг війни?