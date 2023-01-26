До "танкової коаліції" країн, які згодні передати Україні західні сучасні бойові танки, вже входять 12 держав, повідомив Володимир Зеленський. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 26 січня.

++23:00++

Країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) обговорюють можливість постачання Україні винищувачів, повідомило американське видання Politico з посиланням на військових чиновників і дипломатів.

За словами одного зі співрозмовників видання, США раніше пояснювали Києву, що поставки військових літаків наразі неможливі, але ця "червона лінія" постійно змінюється. Як приклад він навів реактивні системи залпового вогню HIMARS - на початку літа 2022 року США ще виключали постачання цього виду озброєнь, але згодом Київ його все-таки отримав. Те саме, за його словами, сталося нині й з поставками сучасних західних бойових танків.

Водночас Politico зазначає, що питання про передачу Києву винищувачів буде ще більш дражливим, ніж постачання танків західного зразка. За словами співрозмовників видання, на наступному засіданні Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" принципового рішення про поставку бойової авіації не ухвалять. Деякі чиновники вважають, що ця зустріч буде присвячена розробці плану дій на той випадок, якщо Україні терміново знадобляться винищувачі.

++22:51++

Зеленський: У "танковій коаліції" вже 12 країн

До так званої "танкової коаліції" країн, які згодні передати Україні західні сучасні бойові танки, вже входять 12 держав, повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні український президент Володимир Зеленський.

++22:37++

Європейський Союз вивчає можливість встановлення граничних цін на такі російські продукти переробки нафти як дизель на рівні 100 доларів за барель, і на рівні 45 доларів за барель для продуктів, що йдуть зі знижкою, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, європейські дипломати розпочнуть переговори з цієї теми вже 27 січня. Для встановлення стелі цін знадобиться згода всіх членів ЄС, а потім і країн Великої сімки.

ЄС і G7 мають намір з 5 лютого заборонити імпорт російських нафтопродуктів та паралельно ввести граничну ціну на експорт Росією нафтопродуктів у треті країни.

++22:17++

Президент США Джо Байден розглядає можливість поїздки до Європи в річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє американський телеканал NBC із посиланням на чотири високопоставлені джерела. Однією з можливих країн для візиту співрозмовники називають Польщу, але кажуть, що остаточне рішення поки не ухвалене. За їхніми словами, Білий дім також обговорює виділення Україні на річницю початку великої війни ще однієї вагомої партії військової допомоги.

Тим часом заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях у Сенаті висловила готовність розглянути питання про пом'якшення санкцій щодо Росії, якщо та виведе свої війська з України, поверне окуповані території та розпочне серйозні переговори. "У контексті російського рішення вести серйозні переговори та вивести свої сили з України й повернути території я би, зрозуміло, вітала послаблення санкцій", - сказала вона та висловила впевненість, що держсекретар Ентоні Блінкен також підтримав би в такому разі пом'якшення санкцій щодо РФ.

++21:50++

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вивчить можливість допуску російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях за умови виконання "суворих умов".

Перша умова: атлети можуть брати участь у турнірах у статусі "нейтральних спортсменів" і "в жодному разі не представляти свою державу або будь-яку іншу організацію у своїй країні". Друга: повне дотримання Олімпійської хартії, що означає, що до змагань слід допускати лише спортсменів, які "не виступали проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні", та дотримувалися всіх антидопінгових правил.

"Індивідуальні перевірки мають проводитися для всіх заявлених спортсменів", - запропонував МОК, наголосивши, що "нікому зі спортсменів не можна забороняти брати участь у змаганнях лише на підставі паспорта".

++21:33++

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомив глава держави у соціальних мережах, на засіданні:

обговорили заходи надійнішої протидії майбутнім ракетним загрозам;

заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронті;

детально розглянули ситуацію на Бахмутському напрямку;

розглянули питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілення по угрупованнях військ;

окрему увагу приділили питанню підготовки українських військових за кордоном.

++21:15++

Сьогодні Росія завдала по території України 37 авіаційних ударів, 17 з них - з використанням іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136, та всі їх протиповітряній обороні України вдалося збити. Також війська РФ здійснили 59 пусків ракет, з яких 47 були знищені, але частина влучила в цивільні об'єкти, внаслідок чого є загиблі серед мирних жителів. Крім того, російська армія вчинила 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляється у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Натомість українська авіація протягом доби завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також удару по позиції російського зенітно-ракетного комплексу. Також за день знищили три російських розвідувальних безпілотники. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три окупаційні пункти управління, район зосередження сил, район зосередження артилерії та два інших важливих військових об'єкти.

У зведенні повідомляється, що попри значні втрати, російські солдати продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, для покращення тактичного положення вели безуспішні дії на Лиманському та Авдіївському напрямках, а на решті напрямків обороняються.

Також у генштабі звітують про ситуацію на окупованих територіях: "У будівлі колишнього Горностаївського районного відділення управління міністерства внутрішніх справ України у Херсонській області російські загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі ЗСУ. У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого".

++20:44++

Танкова коаліція: Канада надішле Україні щонайменше чотири "Леопарди"

Канада приєднується до "танкової коаліції". Міністерка оборони країни Аніта Ананд оголосила на пресконференції про надання Україні чотирьох повністю готових до експлуатації танків Leopard 2 німецького виробництва. За її словами, вони будуть розгорнуті "протягом найближчих тижнів", передає агентство AFP. При цьому вона додала, що з часом ця кількість може зрости.

Leopard 2 Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

У свою чергу міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес також повідомила про плани відправити в Україну німецькі "Леопарди" з власних складів. Водночас, за її словами, спершу їх потрібно відремонтувати. "Ми вже зв'язалися з промисловістю, оскільки є кілька Leopard 2 в Сарагосі, які вже давно не використовуються", - сказала вона журналістам. За даними агенції dpa, в Сарагосі знаходяться 53 танки цієї моделі. Минулого літа Роблес казала, що вони перебувають в "абсолютно занедбаному стані" та не придатні до використання.

++20:06++

Відбудова України: ЄС може дати 34 "заморожені" мільярди - ЗМІ

Юридична служба Європейської Комісії повідомила країнам Європейського Союзу, що ЄС може на законних підставах використати близько 33,8 мільярда з 300 мільярдів євро заморожених резервів російського центрального банку для відбудови України, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

++19:40++

Німеччині довелося вибачатися за "леопардовий" жарт над Лавровим перед Африкою

Міністерство закордонних справ Німеччини вибачилося перед африканськими партнерами за невдалий жарт, який вони розцінили як образливий.

Халепу спричинив нещодавній твіт міністерства про візит міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Південно-Африканської Республіки. "Лавров прибув до Африки не для того, щоб побачити леопардів, а для того, щоб прямо заявити, що партнери України хочуть "знищити все російське", - йшлося в ньому, де леопарда зобразили за допомогою емодзі.

Допис спричинив шквал критики. Африканські політики, активісти та організації дорікали німецьким дипломатам, що Африка - це не лише сафарі й тварини, та звинувачували їх у поширенні "жахливих стереотипів".

У МЗС Німеччини перепросили та запевнили, що не хотіли нікого ображати: емодзі мав на увазі німецькі бойові танки Leopard, які поставлятимуть Україні кілька європейських країн, а мета самого допису - викрити брехню, яку Росія використовує для виправдання своєї імперіалістичної агресивної війни проти України.

Читайте детальніше: Німецьке МЗС вибачилося за "леопардовий" твіт про Лаврова у ПАР

++19:13++

США оголосили ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосило приватну військову компанію "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією.

Фото: Igor Russak/REUTERS

У відповідному пресрелізі мінфін також повідомив про запровадження санкцій щодо шести фізичних і 12 юридичних осіб.

У свою чергу Державний департамент США вніс до санкційного списку одну фізичну та п'ять юридичних осіб, пов'язаних з ПВК і її засновником Євгеном Пригожиним. Крім того, Держдепартамент заборонив в'їзд до США понад 500 російських військовослужбовців, запровадив санкції щодо ще дев'яти фізичних і 14 юридичних осіб, а також заблокував дві яхти та один літак.

++18:45++

Міжнародна платформа донорів для відбудови України розпочала роботу

Сьогодні розпочала роботу координаційна платформа донорів для відбудови України, йдеться в повідомленні Європейської Комісії.

Вона забезпечуватиме співпрацю міжнародних донорів і фінансових організацій, щоби допомога надходила "узгоджено, прозоро та підзвітно".

У першому засіданні взяли участь представники України, Європейського Союзу, Великої сімки, таких фінустанов як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Пізніше до ініціативи зможуть приєднатися й інші донори.

++18:18++

НБУ погіршив прогноз економічного зростання на 2023 рік

Національний банк України очікує економічне зростання в 2023 році в обсязі 0,3 відсотка ВВП (валового внутрішнього продукту).

Ще в жовтні 2022 року в Нацбанку очікували, що в 2023-2024 роках показник ВВП зростатиме на чотири-п'ять відсотків на рік у разі оптимістичного сценарію та два-три відсотки - в разі негативного. "Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо тривалості збереження безпекових ризиків. Останнє матиме наслідком відтермінування повноцінного розблокування портів, що стримуватиме потенціал відновлення експорту", - йдеться в звіті НБУ.

Водночас оцінку падіння реального ВВП у 2022 році регулятор поліпшив до 30,3 відсотка. Ще в жовтневому прогнозі зазначалося, що за підсумками року економічна активність знизиться на 31,5 відсотка.

++17:52++

Польща розраховує передати Україні 14 бойових танків Leopard 2 німецького виробництва зі своїх військових складів протягом кількох тижнів.

"Як тільки українці завершать навчання, ми будемо готові передати цю техніку українській стороні. Я переконаний, що це питання кількох тижнів", - сказав заступник міністра оборони Войцех Скуркевич заявив в ефірі Radio Plus.

++17:25++

Тищенка виключать зі "Слуги народу" за поїздку в Таїланд

Сьогодні вранці посольство України в Таїланді анонсувало "зустріч з народним депутатом України Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в королівстві".

Через шість годин голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що відрядження Тищенку не підписував, голова провладної фракції "Слуги народу" Давид Арахамія - що Тищенка звільнять з посади його заступника та виключать з фракції, а голова однойменної партії Олена Шуляк - що його вже виключили з політичної сили.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ, який забороняє нардепам їздити за кордон з іншою метою, ніж службове відрядження Фото: Pavlo Bagmut/Avalon/Photoshot/picture alliance

23 січня президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки та оборони, яке забороняє нардепам й іншим чиновникам їздити за кордон "з недержавною метою". Уряд мав у п'ятиденний строк розробити відповідний порядок перетину кордону посадовцями.

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++17:02++

Масований удар РФ: 11 людей загинули, 11 поранені

Внаслідок сьогоднішніх російських атак ракетами та дронами загинули 11 осіб, ще 11 дістали поранень, повідомив в ефірі національного телемарафону пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

++16:38++

ПАРЄ підтримала створення спецтрибуналу для Путіна

Війна Росії проти України та дії армії РФ на українській території підпадають під визначення злочину агресії відповідно до норм міжнародного права, а відповідальні за цей злочин російські політичні та військові лідери мають бути притягнуті до відповідальності, наголошується в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), одноголосно ухваленій в Страсбурзі. Резолюція закликає створити спеціальний міжнародний трибунал і міжнародний механізм компенсації збитків, завданих Україні та її громадянам Росією.

Читайте детальніше: ПАРЄ одноголосно підтримала створення спецтрибуналу для Путіна

++16:16++

Британські танки прибудуть в Україну в березні

Обіцяні Великобританією танки Challenger 2 мають надійти в Україну вже наприкінці березня, повідомив статс-міністр у британському міністерстві оборони Алекс Чалк під час дебатів у парламенті.

Challenger 2 Фото: LCpl Spencer/Ministry of Defence/Crown/PA/picture alliance

"Ми плануємо, що це буде наприкінці березня", - сказав він у відповідь на запитання, коли танки прибудуть в Україну.

За його словами, до цього часу українські війська будуть інтенсивно тренуватися, як експлуатувати й обслуговувати ці машини.

++15:50++

Канада розглядає можливість надання Україні німецьких танків Leopard 2, але поки не вирішила, яку кількість зможе передати. На озброєнні її збройних сил є 112 таких машин, пише Ottawa Citizen. За даними джерел видання в міністерстві оборони, влада хоче відправити Києву щонайменше 10 "Леопардів".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не підтвердив офіційно таке рішення, але не виключив, що його можуть ухвалити найближчим часом. "Як ви добре знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоби допомогти Україні. Ми сподіваємося, що найближчими кількома днями в нас буде чим поділитися", - сказав він журналістам.

Тим часом за даними газети Svenska Dagbladet, Швеція може поставити Україні свої бойові танки Stridsvagn 122, які є модифікацією німецьких Leopard 2. На озброєнні країни є 120 таких бойових машин.

++15:24++

До України приїхала міністерка закордонних справ Франції

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до України з неанонсованим візитом. У своєму Twitter-акаунті вона опублікувала фото з Одеси.

++15:00++

Сьогоднішній російський удар по енергетичній інфраструктурі України став 13-м ракетним і 15-м - з дронів, повідомила національна компанія "Укренерго".

Під час атаки по всій Україні були запроваджені аварійні відключення, зараз поступово повертаються планові графіки обмежень.

За даними міністра енергетики України Германа Галущенка, найскладніша ситуація наразі - у Київській, Одеській та Вінницькій областях. "Енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання", - написав він у Facebook.

++14.40++

Троє людей загинуло і ще семеро - отримали поранення в Запорізькій області внаслідок ракетного удару росіян по об'єкту критичної інфраструктури із зенітного ракетного комплексу С-300 в ніч на четвер, повідомив в Telegram Офіс генерального прокурора. "Руйнувань зазнали технічне обладання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа, яка наразі ліквідована", - наголошується в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Близько 10 години ранку, коли на місці удару ще працювали слідчі і рятувальники, росіяни повторно обстріляли цей об'єкт інфраструктури.

++14.15++

Через чергову масований ракетний удар Росії по Україні пошкоджене енергетичне обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. "У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено", - повідомила у Telegram національна енергетична компанія "Укренерго".

Через обстріли почалися проблеми з енергоживленням на півдні країни, зокрема в Одеській області. У системі значний дефіцит електроенергії, до всіх областей доведені ліміти споживання.

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++13.58++

"Вбивствам потрібно покласти край", - заявив під час свого виступу в Бундестазі віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck). Україна має бути здатною захистити себе від російської агресії та закінчити війну на своїх умовах, наголосив він, торкнувшись питання поставок Києву бойових танків Leopard 2.

++13.25++

РФ здійснила по Україні 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. ПРо це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Українські військові знищили 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

++12.50++

На Київщині є влучання в енергетичний об'єкт, повідомляє обласна військова адміністрація. Також є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, будинків, автівок жителів у деяких районах Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад.

У більшості регіонів оголосили відбій повітряної тривоги.

++12.45++

Наступна зустріч щодо допомоги Україні в форматі "Рамштайн" пройде 14 лютого

Наступна дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, інформує пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Україна розраховує на рішення про надання їй сучасних західних винищувачів F-16 (на фото) на Рамштайні-9 Фото: Sakis Mitrolidis/AFP/Getty Images

Раніше українське військово-політичне керівництво озвучувало свої очікування щодо "Рамштайну-9". Так, у Києві сподіваються вмовити західних партнерів надати українським військовим далекобійні ракети та бойові літаки західного зразка, зокрема, американські винищувачі F-16.

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++12.21++

Обіцяні Німеччиною танки Leopard прибудуть в Україну "наприкінці березня, на початку квітня", заявив у четвер міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Навчання українських військових на німецьких бойових машинах піхоти Marder розпочнеться найближчими днями, додав він, "а для українських солдатів, які навчатимуться на Leopard, це буде трохи пізніше".

Зеленський про перспективи перемовин: Путін для мене - ніхто

++11.55++

Президент України Володимир Зеленський не зацікавлений у зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та не бачить сенсу у перемовинах з ним, як з людиною, яка "каже одне, а потім робить інше". "Мені не цікаво. Хто він тепер? Після повномасштабного вторгнення для мене він - ніхто", - сказав Зеленський в інтерв'ю Sky News, оприлюдненому у четвер, 26 січня.

Він додав, що перемовини будуть можливі з "іншими людьми при владі" в Росії після того, як РФ виведе війська з України і "визнає свої великі помилки".

++11.40++

Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що армія Польщі навесні отримає перші танки Abrams від США, пише Reuters. Усього Варшава очікує цього року отримати 58 таких танків.

++11.32++

У Росії можуть порушити кримінальну справу проти артиста Семена Слєпакова за його сатиричну пісню "Колискова" про загиблого російського солдата. Фонд захисту національної історичної спадщини попросив главу Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна провести перевірку щодо порушення статті про "дискредитацію" армії, повідомляє ТАСС.

Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги для України

++11.13++

У новому пакеті військової допомоги США для України, окрім 31 танка Abrams, також будуть вісім тактичних машин для відновлення обладнання і допоміжні транспортні засоби та обладнання, повідомило міністерство оборони США. Також він включатиме фінансування для навчання, обслуговування та підтримки техніки. Загальна вартість нового пакету допомоги США оцінюється в 400 мільйонів доларів.

++11.00++

У Києві внаслідок влучання російської ракети в нежитлову будівлю в Голосіївському районі одна людина загинула і двоє були поранені, повідомляє Віталій Кличко. "За попередньою інформацією в Голосіївському районі внаслідок падіння частини ракети загинув чоловік (55 роки)", уточнюють в КМВА. Вибухи пролунали також в Дніпровському районі столиці.

++10.37++

На Одещині пошкодження двох об'єктів критичної енергоінфраструктури. Постраждалих немає. Над територією області працює ППО, інформує місцева влада.

Левітс: Допомога Києву - єдиний спосіб захистити Європу

++10.20++

Підтримка України є "єдиним способом захистити Європу", тож надання Німеччиною Києву сучасних бойових танків Leopard 2 є вірним кроком, сказав президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW. "Думаю, що це правильне рішення, оскільки безпека Європи перебуває під загрозою", - наголосив він.

Одночасно Левітс відкинув аргументи противників цієї військової допомоги, які вважають, що вона може послабити обороноздатність самої Європи та зробити країни Балтії вразливішими, оскільки країни ЄС зараз відправляють Києву свою найкращу військову техніку. "Краще ми допомагатимемо Україні зараз, ніж іншим країнам пізніше", - зазначив він.

++10.10++

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у столиці.

Влучання ракет є на Вінниччині, постраждалих нема, інформує голова ОВА Сергій Борзов.

++10.04++

Росія випустила в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, повідомляє КМВА. "Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті! Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", - сказав очільник столичної військової адміністрації Сергій Попко.

++09.46++

Шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 Росії піднялися у небо, очікується близько тридцяти ракет у декількох областях України. Про це зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Фокус російського командування змістився на Луганщину - ISW

++09.16++

Російське військове керівництво, ймовірно, вже не розраховує на те, що приватній військовій компанії "Вагнер" вдасться захопити Бахмут на Донеччині, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зауважують, що після незначних тактичних досягнень у Соледарі та інших навколишніх малих населених пунктах, найманцям не вдалося суттєво просунутися в напрямку Бахмуту.

Що відволікти увагу від провалів у цьому напрямі, а також розосередити увагу Збройних сил України, росіяни здійснюють обмежені військові операції на інших ділянках фронту, зокрема на Запоріжжі та в районі Вугледару на Донеччині. Однак в ISW вважають, що наразі фокус російського командування змістився на Луганщину, куди стягуються підрозділи армії і готується "рішучий наступ".

При цьому "певні зміни в російському командуванні відображають поступовий перехід від опори на нетрадиційні угруповання сил, такі як "Вагнер", до підтримки та посилення звичайних російських сили", зауважують аналітики.

Окремо в ISW звертають увагу на те, що Кремль і російські "мілітарні блогери" намагаються применшити значення надання Заходом танків Україні, що, вірогідно, свідчить про їхні побоювання.

Кремль готує нову хвилю мобілізації на кінець лютого - Генштаб ЗСУ

++08.58++

Росія готує нову хвилю мобілізації на кінець лютого, стверджує генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. У межах підготовки до мобілізації в анексованому Криму зобов'язали всі установи до 29 січня подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів, повідомляє українська сторона. З 1 лютого поточного року припинять всі ремонтні та будівельні роботи в бюджетних установах, а заплановані кошти спрямують на забезпечення збройної агресії проти України, стверджують в генштабі.

Щодо оперативної обстановки 25 січня, в генштабі повідомили, що окрім 24 дронів іранського виробництва "Shahed", українські підрозділи знищили два ворожі літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52, чотири безпілотники типу "Орлан-10" і один - типу "Суперкам".

Сили оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині. На Бахмутському та Новопавлівському напрямках триває наступ РФ.

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"Ракети залетіли на територію України. Мінімум 2 на північний захід через Миколаївську область", - написав начальник ОВА Віталій Кім. "Є перші збиття ракет росіян", - повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. "З південного напрямку Кривого Рогу дві повітряні цілі, імовірно крилаті ракети.", - повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

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Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовують екстрені відключення світла, повідомляє компанія ДТЕК.

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Повітряна тривога поширилася на більшість регіонів. "Ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів", - написав у Telegram голова Одеської ОВА Максим Марченко. Про загрозу ракетного удару попереджують і в Житомирській адміністрації. "Вимкніть усі зайві електроприлади! Будьте готові до екстрених відключень електрики! Не користуйтеся ліфтами. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - закликає очільник ОВА Віталій Бунечко.

Пісторіус: Танки для України не роблять Німеччину учасницею війни

++07.50++

Берлін вирішив передати Києву німецькі бойові танки Leopard 2, оскільки Україну необхідно підтримувати у війні з російською агресією, і "альтернативи в цьому питанні просто немає", заявив в ефірі ARD міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Він підкреслив, що постачання танків Україні не робить Німеччину учасницею війни. Усі союзники, "включно з американськими друзями", діють спільно, ФРН не одна у своєму рішенні і тому не є головним противником російського президента Володимира Путіна, зазначив Пісторіус.

Глава оборонного відомства також повідомив, що має намір швидко поповнити запаси Бундесверу після відправлення бронетехніки в Україну.

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Rheinmetall готовий дати до танків для України багато боєприпасів

++07.37++

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може надати велику кількість боєприпасів для танків Leopard 2, які ФРН та інші країни відправлять Україні. "Rheinmetall до цього готовий і заздалегідь значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів, особливо великокаліберних", - заявили в концерні, відповідаючи на запит газети Rheinische Post.

++07.15++

У частині українських областей оголошено повітряну тривогу.

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Росія атакувала вночі Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131".

Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди", усі - знищено, стверджує командування Повітряних сил ЗСУ. Переважну кількість дронів збили в центральних регіонах.

Водночас, зафіксоване влучання в промисловий об'єкт у Дніпрі, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Обійшлося без жертв.

Київ атакували кількома десятками баражуючих боєприпасів "Shahed". Було збито близько 15 БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури. Протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак, інформує начальник КМВА Сергій Попко.

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