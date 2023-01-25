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Українські військові відступили з СоледаруФото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
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Українські війська відступили з Соледару - Череватий

Степан Смишляєв
3 год. тому

Українські військові відійшли на заздалегідь підготовлені позиції. Попри заяви росіян, відступ ЗСУ від Соледару не означає неминучого оточення Бахмута.

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Збройні сили України після тяжких боїв відступили з СоледаруДонецької області. "Після місяців важких боїв, у тому числі протягом останніх тижнів, Збройні сили України залишили (Соледар - Ред.) і відійшли по околицях на заздалегідь підготовлені позиції", - повідомив AFP у середу, 25 січня, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

Від початку січня різні представники Росії неодноразово заявляли про "взяття" Соледару, однак ці заяви спростовували, як українські посадовці, так і західні країни. Так, про захоплення міста ще 13 січня заявило міністерство оборони РФ, однак представники ЗСУ тоді зазначили, що росіяни навмисно "розганяють інформаційний шум", щоб посіяти зневіру серед українців.

14 січня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляв, що у місті, де до початку повномасштабного вторгнення Росії проживало близько 20 тисяч людей, залишається 552 мешканця.

Значення Соледару

У попередніх повідомленнях про "взяття" Соледару росіяни наголошували, що його захоплення дозволить відрізати шляхи постачання і оточити Бахмут, який розташований за 15-18 кілометрів на південний захід. Однак аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зауважували, що контроль над Соледаром не має великого оперативного значення і не означає неминучого оточення Бахмута, адже шляхи на Слов'янськ і Краматорськ знаходяться західніше від Соледару і контролюються ЗСУ.

Сам Бахмут розташований на трасі Е40 приблизно на пів дорозі з Харкова до російського Ростова-на-Дону. Місто стримує просування армії РФ далі на захід у бік низки населених пунктів, насамперед Краматорська - великого адміністративного, промислового та оборонного центра підконтрольної Києву частині Донеччини. Від Бахмута до Краматорська близько 50 кілометрів, але між ними багато ліній оборони, тож деякі експерти кажуть, що втрата Бахмута не буде критичною для інших районів.

При цьому західні ЗМІ і аналітики неодноразово наголошували, що у захопленні Соледару і Бахмуту особисто зацікавлений засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, як в іміджевих цілях, так і для того, щоб отримати контроль над родовищами корисних копалин.

Читайте також: Чим загрожує Україні втрата Соледару? Оцінка німецького експерта з університету Бундесверу

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