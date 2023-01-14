У Соледарі залишаються понад 500 цивільних

У місті Соледар на Донеччині, де тривають інтенсивні бої, залишаються сотні цивільних. Голова ОВА запевняє, що ситуація у місті контрольована.

У місті Соледар Донецької області, за яке точаться запеклі бої підрозділів Збройних сил України з російськими окупантами, залишається 552 місцевих жителі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону у суботу, 14 січня.

За його словами, евакуація цивільних з міста триває, хоча цей процес значно ускладнений інтенсивними бойовими діями. Напередодні, 13 січня, з міста вдалося евакуювати сімох людей, повідомив Кириленко, не уточнивши, утім, яким чином вдалося це зробити. "Усього станом на четвер (12 січня. - Ред.) у Соледарі залишалося 559 осіб. Сімох ми евакуювали, 552 особи залишаються станом на зараз у Соледарі. Це фактично з 20-тисячного міста, всієї Соледарської громади", - поінформував чиновник.

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Голова обладміністрації повідомив, що під час евакуації пріоритет зазвичай віддається жінкам з малими дітьми та особам похилого віку. Він додав, що у місті, за попередньою інформацією, залишалося 15 дітей віком від 7 до 15 років. За його словами, гуманітарна ситуація в місті контрольована. "Є необхідний запас харчових продуктів і гігієнічних наборів, дров і (місць) обігріву, де перебувають люди", - запевнив Кириленко.

Він також наголосив, що, попри заяви з Москви про нібито захоплення Соледара російськими загарбниками, місто залишається під контролем українських військовослужбовців. "Соледар, Бахмут залишаються найгарячішим напрямком. Соледар підконтрольний українській владі, і наші військові його контролюють. Однак тривають і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися за кількома напрямками", - зауважив Кириленко. За його словами, лінія фронту перебуває під постійними обстрілами, ситуація в місті складна, "проте контрольована".

Населення Соледара в 2017 році становило 11,2 тисячі жителів, населених пунктів Соледарської об'єднаної територіальної громади - 21,6 тисячі.

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