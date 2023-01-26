США визнали "вагнерівців" міжнародними злочинцями

ПВК "Вагнер" - транснаціональна злочинна організація, причетна до низки серйозних злочинів, визнали в США. За це у Вашингтоні вирішили вдатися до санкцій проти "вагнерівців" та їхніх партнерів.

Уряд Сполучених Штатів Америки визнав російську приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією.

Про рішення визнати цю ПВК злочинною структурою повідомила в четвер, 26 січня, пресслужба міністерства фінансів США.

Як пояснили в американському мінфіні, рішення ухвалене "на тлі трансконтинентальної загрози, яку становить ПВК "Вагнер". Угруповання "несе відповідальність та бере участь у нападах на жінок, дітей або будь-яких цивільних осіб", а також "займається викраденнями, насильницьким переміщенням і нападами на школи, лікарні, релігійні об'єкти або місця, де цивільні особи шукають притулку". Усі ці дії "становлять серйозне порушення прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права".

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Санкції проти ПВК "Вагнер" і причетних до неї осіб

Водночас у мінфіні США повідомили про запровадження санкцій стосовно ПВК "Вагнер" і причетних до неї юридичних і фізичних осіб. "Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку - в тому числі завдяки жорстокому угрупованню "Вагнер" - для продовження своєї несправедливої війни проти України. Сьогоднішнє розширення санкцій проти "Вагнера", а також нові санкції проти їхніх партнерів та інших компаній, що забезпечують російський військовий комплекс, ще більше ускладнять здатність (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна озброювати й оснащувати свою воєнну машину", - заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Санкції передбачають замороження будь-яких активів, які ці особи можуть мати в американських юрисдикціях, і забороняють американцям вести з ними бізнес.

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Запровадження санкцій щодо ПВК "Вагнер" оголосив також і Державний департамент США. Згідно з повідомленням пресслужби американського зовнішньополітичного відомства, під дію санкцій потрапляють фізичні та юридичні особи в Центральноафриканській Республіці, Китаї, Люксембурзі й Об'єднаних Арабських Еміратах, які, на думку американських чиновників, допомогають "вагнерівцям" проводити свої операції в світі. Також до санкційного списку Держдепу включили низку російських посадовців, бізнесменів і компаній.

Білий дім: В Україні воюють 50 тисяч найманців ПВК "Вагнер"

Раніше речник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявляв, що, за оцінками США, в Україні воює приблизно 50 тисяч найманців із ПВК "Вагнер", зокрема приблизно 40 тисяч завербованих ув'язнених.

"Цими та іншими майбутніми діями ми хочемо сказати компаніям, які розглядають можливість підтримки цієї ПВК, таке: "Вагнер" - це злочинна організація, що здійснює широкомасштабні звірства та порушення прав людини, і ми невпинно працюватимемо над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викрити й переслідувати тих, хто їй допомагає", - підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, у грудні 2022 року США прирівняли ПВК "Вагнер" до радикальних ісламістів.

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