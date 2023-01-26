МЗС ФРН вибачилося за "леопардовий" твіт про Лаврова у ПАР

У Берліні покепкували емодзі "леопард" з міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час його візиту до Африки. Однак жарт виявився настільки невдалим, що за нього довелося просити вибачення перед африканцями.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини вибачилося перед африканськими партнерами за невдалий жарт, який в Африці розцінили як образливий.

"Розуміємо і просимо вибачити. Ми цінуємо наших африканських партнерів", - йдеться в дописі німецького МЗС у Twitter у четвер, 26 січня.

Халепу спричинив англомовний твіт міністерства від 24 січня, що коментував візит міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Південно-Африканської Республіки (ПАР). Автори допису стверджували, що Лавров прибув до Африки не для того, щоб побачити леопардів, а для того, щоб прямо заявити, що партнери України хочуть "знищити все російське". Леопард був зображений за допомогою емодзі.

У наступному твіті пресслужба пообіцяла надати перелік доказів для російських тверджень - лише для того, щоб одразу після цього зробити лаконічний висновок: "Їх немає".

Шквал критики з боку африканських політиків, активістів і організацій

Уже ввечері того дня речниця голови Африканського союзу Ебба Калондо запитала пресслужбу МЗС Німеччини, чи є люди й тварини Африки предметом жарту для німецького уряду. У своєму критичному коментарі вона завважила, що міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також не споглядала африканських тварин під час свого візиту до Ефіопії в середині січня.

Так само критично на цей жарт відгукнулася директорка Африканської програми Карнегі Зайнаб Усман. "Поширюючи "жахливі стереотипи", щоб заробити геополітичні бали, Німеччина не здобуде друзів", - написала вона в Twitter.

Не менш обурливими були й численні інші коментарі під твітом німецького МЗС. Користувачі Twitter дорікали німецьким дипломатам, що Африка - це не лише сафарі й тварини. Дехто взагалі розцінив цей жарт МЗС Німеччини як "дипломатичне фіаско".

Читайте також: Німецький функціонер залишає Олімпіаду через расистську фразу

У Берліні все пояснюють спробою викрити брехню РФ щодо України

Водночас у німецькому МЗС запевнили, що допис з леопардом не мав на меті когось образити. Там пояснюють: емодзі "леопард" мав на увазі німецькі бойові танки Leopard, які в майбутньому поставлятимуть в Україну кілька європейських країн. "Ми хотіли викрити брехню, яку Росія використовує для виправдання своєї імперіалістичної агресивної війни проти України".

На це Калондо написала у відповідь: "Не вибачайтеся. Просто будьте обережні. І поважайте нас, як ми поважаємо Вас".

Читайте також: Танки Leopard для України - коли й скільки важкої бронетехніки отримає ЗСУ