МЗС ФРН вибачилося за "леопардовий" твіт про Лаврова у ПАР

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини вибачилося перед африканськими партнерами за невдалий жарт, який в Африці розцінили як образливий.
"Розуміємо і просимо вибачити. Ми цінуємо наших африканських партнерів", - йдеться в дописі німецького МЗС у Twitter у четвер, 26 січня.
Халепу спричинив англомовний твіт міністерства від 24 січня, що коментував візит міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Південно-Африканської Республіки (ПАР). Автори допису стверджували, що Лавров прибув до Африки не для того, щоб побачити леопардів, а для того, щоб прямо заявити, що партнери України хочуть "знищити все російське". Леопард був зображений за допомогою емодзі.
У наступному твіті пресслужба пообіцяла надати перелік доказів для російських тверджень - лише для того, щоб одразу після цього зробити лаконічний висновок: "Їх немає".
Шквал критики з боку африканських політиків, активістів і організацій
Уже ввечері того дня речниця голови Африканського союзу Ебба Калондо запитала пресслужбу МЗС Німеччини, чи є люди й тварини Африки предметом жарту для німецького уряду. У своєму критичному коментарі вона завважила, що міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також не споглядала африканських тварин під час свого візиту до Ефіопії в середині січня.
Так само критично на цей жарт відгукнулася директорка Африканської програми Карнегі Зайнаб Усман. "Поширюючи "жахливі стереотипи", щоб заробити геополітичні бали, Німеччина не здобуде друзів", - написала вона в Twitter.
Не менш обурливими були й численні інші коментарі під твітом німецького МЗС. Користувачі Twitter дорікали німецьким дипломатам, що Африка - це не лише сафарі й тварини. Дехто взагалі розцінив цей жарт МЗС Німеччини як "дипломатичне фіаско".
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У Берліні все пояснюють спробою викрити брехню РФ щодо України
Водночас у німецькому МЗС запевнили, що допис з леопардом не мав на меті когось образити. Там пояснюють: емодзі "леопард" мав на увазі німецькі бойові танки Leopard, які в майбутньому поставлятимуть в Україну кілька європейських країн. "Ми хотіли викрити брехню, яку Росія використовує для виправдання своєї імперіалістичної агресивної війни проти України".
На це Калондо написала у відповідь: "Не вибачайтеся. Просто будьте обережні. І поважайте нас, як ми поважаємо Вас".
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