Німецький функціонер залишає Олімпіаду через расистську фразу

Після расистського випаду член німецької делегації, спортивний директор з велоспорту Патрік Мостер Patrick Moster) повинен достроково залишити Олімпійські ігри в Токіо. Таке рішення у четвер, 29 липня, ухвалила Олімпійська спортивна конфедерація Німеччини (Deutsche Olympische Sportbund - DOSB).

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"Ми й надалі переконані, що його публічне вибачення за зроблене вчора расистське висловлювання є щирим. Однак цим випадом пан Мостер пішов проти олімпійських цінностей. Фейрплей, повага та толерантність для команди Німеччини не можуть бути предметом торгів", - наголосив президент DOSB Альфонс Германн (Alfons Hörmann), цитує інформагенція dpa.

Як зазначили в DOSB, цьому рішенню передували консультації керівництва делегації та ще одна розмова з функціонером.

Патрік Мостер 28 липня під час гонки з роздільним стартом, підтримуючи на трасі німецького велогонщика Нікіаса Арндта (Nikias Arndt), вигукнув: "Наздожени погоничів верблюдів, наздожени погоничів верблюдів". При цьому він мав на увазі велогонщиків з Еритреї та Алжиру, які їхали перед Арндтом. Вигуки Мостера було чути під час телетрансляції.

Функціонер згодом вибачився за свій випад, наголосивши, що вжив неправильні слова та "не хотів нікого дискримінувати". Мостер мав намір й надалі виконувати свої обов'язки під час Олімпіади. Однак критика на його адресу після висловлювання була настільки потужною, що подальше перебування Мостера в складі німецької делегації виявилося неприйнятним для DOSB.

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