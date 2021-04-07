 Німецький функціонер залишає Олімпіаду через расистську фразу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німецький функціонер залишає Олімпіаду через расистську фразу

Член німецької делегації Патрік Мостер має достроково залишити Олімпійськи ігри в Токіо через расистський випад. Мостер раніше вибачився за свої слова та запевнив, що не хотів нікого дискримінувати.

Член німецької делегації, спортивний директор з велоспорту Патрік Мостер

Член німецької делегації, спортивний директор з велоспорту Патрік Мостер

Після расистського випаду член німецької делегації, спортивний директор з велоспорту Патрік Мостер Patrick Moster) повинен достроково залишити Олімпійські ігри в Токіо. Таке рішення у четвер, 29 липня, ухвалила Олімпійська спортивна конфедерація Німеччини (Deutsche Olympische Sportbund - DOSB).

Читайте також: Олімпіада в Токіо: скільки грошей отримують спортсмени за олімпійське золото

"Ми й надалі переконані, що його публічне вибачення за зроблене вчора расистське висловлювання є щирим. Однак цим випадом пан Мостер пішов проти олімпійських цінностей. Фейрплей, повага та толерантність для команди Німеччини не можуть бути предметом торгів", - наголосив президент DOSB Альфонс Германн (Alfons Hörmann), цитує інформагенція dpa.

Як зазначили в DOSB, цьому рішенню передували консультації керівництва делегації та ще одна розмова з функціонером.

Патрік Мостер 28 липня під час гонки з роздільним стартом, підтримуючи на трасі німецького велогонщика Нікіаса Арндта (Nikias Arndt), вигукнув: "Наздожени погоничів верблюдів, наздожени погоничів верблюдів". При цьому він мав на увазі велогонщиків з Еритреї та Алжиру, які їхали перед Арндтом. Вигуки Мостера було чути під час телетрансляції.

Функціонер згодом вибачився за свій випад, наголосивши, що вжив неправильні слова та "не хотів нікого дискримінувати". Мостер мав намір й надалі виконувати свої обов'язки під час Олімпіади. Однак критика на його адресу після висловлювання була настільки потужною, що подальше перебування Мостера в складі німецької делегації виявилося неприйнятним для DOSB.

Читайте також: Все, що треба знати про Олімпіаду в Токіо 

  • Токіо 2020: Мірайтова і Сомейті

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Токіо 2020: Мірайтова і Сомейті

    На Олімпіаді в Токіо, що триває з 23 липня по 8 серпня, всюди можна буде побачити Мірайтову та, на Паралімпіаді, Сомейті. Мірайтова символізує майбутнє (від японського "мірай" та "това" - "вічність"). Ескіз митця Ріо Танігучі було обрано японськими школярами. Це поєднання футуристичного з традиційним японським стилем манга.

  • Мюнхен 1972: такса Вальді

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Мюнхен 1972: такса Вальді

    Усе почалося з такси Вальді. Вона була першим офіційним талісманом літніх Олімпійських Ігор - в Мюнхені 1972 року. Створив її відомий митець Отль Айхер. Різнокольорова плюшева іграшка символізувала витривалість, майстерність та наполегливість - найважливіші якості атлеток і атлетів, які змагалися одне з одним.

  • Монреаль 1976: бобер Амік

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Монреаль 1976: бобер Амік

    Натомість Амік, чорний кругленький бобер із червоною стрічкою, видається не надто рухливим. Він був талісманом Олімпіади в Монреалі 1976 року. Але для канадців він символізував важку працю. У перекладі з мови алгонквін - корінних жителів Америки - "амік" означає "бобер".

  • Москва 1980: ведмедик Міша

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Москва 1980: ведмедик Міша

    У СРСР 1980 року вибір було зроблено на користь цього милого талісмана - усміхненого ведмедя Мішу. У Росії ведмідь є національним символом. Автором дизайну був російський карикатурист та ілюстратор дитячих книжок Віктор Чижиков, який став відомим за межами СРСР завдяки Міші.

  • Лос-Анджелес 1984: білоголовий орлан Сем

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Лос-Анджелес 1984: білоголовий орлан Сем

    Так само як ведмідь пов'язаний із Росією, а такса з Німеччиною, білоголовий орлан є символом США. Співробітник студії Діснея Роберт Мур створив Сема - орлана з метеликом і циліндром, розмальованих у національні кольори США. Та через те, що багато кому Сем видався схожим радше на курку, ніж на орлана, його прозвали "Семом-курчам".

  • Сеул 1988: тигр Ходорі

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Сеул 1988: тигр Ходорі

    На першій Олімпіаді в Південній Кореї талісманом став Ходорі - привітно усміхнений амурський тигр. Він мав принести спортсменам удачу. Тигри широко присутні у корейській культурі та міфології й символізують гостинність та дружність. На голові в талісмана був сангмо - традиційний корейський капелюх. Творцем Ходорі був Кім Х'юн.

  • Барселона 1992: вівчарка Кобі

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Барселона 1992: вівчарка Кобі

    Реакції на Кобі спершу розділилися. Хоч іспанський талісман авторства дизайнера Хав'єра Маріскаля мав нагадувати каталонську вівчарку, німецька газета taz написала, що Кобі так само може бути свинею. Можливо, проблема інтерпретації була пов'язана з тим, що дизайн Кобі створювався з використанням елементів кубізму, аби віддати шану великому іспанському художнику Пабло Пікассо.

  • Атланта 1996: Іззі

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Атланта 1996: Іззі

    Іззі 1996 року став першим олімпійським талісманом, представленим не типовою твариною країни, де проходять ігри. Витвір Джона Раяна - фантастичне створіння. Назва "іззі" походить від розмовного англійського "Whatizit?" ("What is it?", себто "Що це?"). Його обрали серед претендентів діти Атланти. І хоч і цей талісман спершу не дуже добре сприйняли, зрештою він побив усі рекорди продажів.

  • Сідней 2000: Оллі, Сід та Міллі

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Сідней 2000: Оллі, Сід та Міллі

    На Олімпіаді-2000 в Сіднеї на зламі століть було одразу три талісмани - Оллі, Сід та Міллі, кукабара, качконіс та єхидна, створені Метью Хеттоном. Усі ці тварини живуть в Австралії та символізують елементи землю, повітря та воду. Кенгуру та коалу від самого початку як варіанти талісманів не розглядали, аби уникнути стереотипів.

  • Афіни 2004: Афіна і Феб

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Афіни 2004: Афіна і Феб

    За допомогою талісманів Олімпіади-2004 в Афінах Греція відсилає до античності. Афіна і Феб символізують, за алюзією та однойменних грецьких богів, світло та музику. Талісмани, створені Спиросом Гогосом нагадують грецьких теракотових ляльок зі стародавніх часів.

  • Пекін 2008: Бей-Бей, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Їн-Їн та Ні-Ні

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Пекін 2008: Бей-Бей, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Їн-Їн та Ні-Ні

    На Олімпіаді-2008 у Китаї також було одразу кілька талісманів - риба Бей-Бей, панда Цзин-Цзин, олімпійський вогонь Хуань-Хуань, тибетська антилопа Їн-Їн та ластівка Ні-Ні. Імена - це алюзія на фразу китайською "Пекін ласкаво просить тебе". Кольори представляють кольори олімпійських кілець.

  • Лондон 2012: Венлок та Мандевіль

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Лондон 2012: Венлок та Мандевіль

    Талісман Олімпіади-2012 Венлок та Паралімпіади Мандевіль - це мистецькі фігури зі сталі, які, зокрема, символізують і металургійну промисловість у Болтоні. Помаранчеве табло на голові Венлока нагадує шашечки англійських таксі. Око - камера - мало символізувати цифрову епоху. Дизайн обох фігур розробило лондонське агентство Iris.

  • Ріо-де-Жанейро 2016: Вінісіус і Том

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Ріо-де-Жанейро 2016: Вінісіус і Том

    Бразильський талісман Олімпіади-2016 Вінісіус (п) виглядає як суміш мавпи та дикого кота й символізує тваринний світ Бразилії. Натомість талісман Паралімпіади Том (п) поєднує в собі багато рослин і символізує рослинний світ країни. Обидві фігури навіть стали героями мультсеріалу. Їхніми творцями були автори "Дівчини з Іпанеми", гімну джазового напряму босанова.

    Автор: Беттіна Бауманн


Дивитись відео 02:07

Літні олімпійські ігри в Арктиці? (07.04.2021)

Також за темою

Olympic symbols at the Nippon Budokan, a venue for judo and karate events, in Tokyo on July 23, 2021. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.

Олімпіада в Токіо: ще 17 позитивних тестів на коронавірус 24.07.2021

Попри жорсткі протиепідемічні заходи, загальне число пов'язаних з Олімпіадою випадків інфікування коронавірусом перевищило 120.

10.08.2016 TOPSHOT - Australia's Kyle Chalmers poses with his gold medal on the podium of the Men's 100m Freestyle Final during the swimming event at the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Aquatics Stadium in Rio de Janeiro on August 10, 2016. / AFP / Odd Andersen (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Олімпіада в Токіо: скільки грошей отримують спортсмени за олімпійське золото 22.07.2021

Чи можна забезпечити собі безтурботне майбутнє за олімпійське золото? Принаймні, не в Німеччині, де спортсменам за золоту медаль на Олімпіаді виплачують преміальні лише в 20 тисяч євро.

July 21, 2020, Tokyo, Japan: Tokyo 2020 Olympic Games mascots merchandise inside an Olympic Games and Paralympic Games gift shop in Shinjuku, Tokyo..Due to the Covid-19 outbreak, the Olympic Games Tokyo 2020 were postponed for the first time in history. The Opening Ceremony of the Olympic Games Tokyo 2020 will now be held on 23rd July 2021 instead of 24 July 2020. (Credit Image: © Stanislav Kogiku/SOPA Images via ZUMA Wire

Талісмани Олімпійських Ігор - від Мюнхена до Токіо (фотогалерея) 23.07.2021

Нині не уявити Олімпійські Ігри без талісмана. Стилізовані зображення тварин або фантастичних істот є символами міст, де проходять ігри, й покликані принести успіх спортсменам. Талісмани різних Олімпіад - у добірці DW.

Реклама

Докладно

Російська паспортизація Донбасу очима карикатуриста Сергія Йолкіна

Паспорти РФ в ОРДЛО: депутати Ради придумали, як протидіяти

Позбавлення громадянства України через паспорт РФ - небезпечна для Донбасу ініціатива, вважають експерти.  

Північний потік-2 вже майже добудований, але за яких умов запрацює досі невідомо

Зеркаль про газ: про зраду ще рано говорити (відео)

Чому в Україні вважають, що "Північний потік-2" не запрацює? Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в інтерв'ю DW.  