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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (в центрі)
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вважає, що рішення передати Україні танки Leopard 2 не робить Німеччину учасницею війни проти РосіїФото: Wolfgang Rattay/REUTERS
ПолітикаНімеччина

Пісторіус: Танки для України не роблять ФРН учасницею війни

Ліза Ламбрехт | Степан Смишляєв
4 год. тому

Потрібно допомогти Україні у боротьбі проти російської агресії, і "альтернативи у цьому питанні просто немає", заявив міністр оборони Німеччини.

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Уряд Німеччини вирішив передати Києву сучасні бойові танки Leopard 2, оскільки Україну необхідно підтримувати у війні проти російської агресії і "альтернативи у цьому питанні просто немає", заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в ефірі німецького громадсько-правового телеканалу ARD у середу, 25 січня.

Він наголосив, що постачання танків Україні не робить Німеччину учасницею війни. Усі союзники, "включаючи американських друзів", діють спільно, Німеччина не одна у своєму рішенні і тому не є головним противником російського президента Володимира Путіна, зазначив Пісторіус.

Глава оборонного відомства також повідомив, що має намір швидко поповнити запаси Бундесверу після відправлення бронетехніки в Україну. Вже наступного тижня планується провести переговори із представниками оборонної промисловості Німеччини. "Ми робимо зараз все можливе, щоб забезпечити швидке поповнення запасів", - запевнив міністр.

Берлін схвалив постачання танків Leopard Києву після місяців вагань

25 січня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) офіційно підтвердив намір Німеччини постачати Україні танки Leopard 2, які Україна запитувала вже тривалий час. На першому етапі Берлін надасть Києву роту із 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу. Він також дозволить іншим країнам реекспортувати танки збройним силам України.

Як зазначив Шольц, завдання - оперативно зібрати два танкові батальйони для України. До складу танкового батальйону Бундесверу зазвичай входять 44 танки. Таким чином, може йтися про постачання в Україну європейськими партнерами близько 90 бойових машин типу Leopard 2.

Підготовка українських екіпажів має найближчим часом розпочатись у Німеччині. Новий пакет допомоги також включатиме боєприпаси і технічне обслуговування систем.

У посольстві РФ в Берліні у відповідь на рішення уряду ФРН заявили, що "Німеччина, як і її найближчі союзники, не зацікавлена у дипломатичному розв'язанні української кризи, налаштована на її перманентну ескалацію та необмежене накачування київського режиму все новими смертоносними озброєннями".

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