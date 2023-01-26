"Слугу" Тищенка виключили з партії за поїздку в Таїланд

Заступника голови фракції "Слуга народу" Миколу Тищенка виключили з партії за скандальну поїздку в Таїланд. У політсилі обіцяли виключити його й зі складу фракції.

Керівництво партії "Слуга народу" повідомило про виключення з лав політичної сили депутата Верховної Ради України Миколи Тищенка. Рішення про позбавлення народного депутата членства ухвалила голова пропрезидентської партії Олена Шуляк, повідомив у четвер, 26 січня, Telegram-канал "Слуги народу".

Раніше цього дня голова фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив про підготовку рішення щодо звільнення Тищенка з посади свого заступника та його виключення з самої фракції. "Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав Арахамія у своєму Telegram-каналі.

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Тищенку закортіло зустрітися з українцями в Таїланді

Причиною таких різких рішень стало поширене шістьма годинами раніше на Facebook-сторінці посольства України в Таїланді запрошення громадян України на зустріч з Тищенком "для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві".

Проведення зустрічі заплановане на 27 січня.

Утім, виявилося, що депутат планував обговорення "питань покращення взаємодії" не в рамках службового відрядження. Принаймні, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив у своєму дописі на Facebook, що він як спікер не підписував розпорядження про відрядження нардепа.

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Указ Зеленського обмежує виїзд чиновника за кордон

Ще 23 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання указу, який забороняє поїздку державним чиновникам за кордон під час війни. "За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз - будуть відпочивати поза межами державної служби", - сказав він.

Уряд мав у п'ятиденний строк розробити відповідний порядок перетину кордону посадовцями.

Нагадаємо, днями Україною прокотилася хвиля корупційних скандалів, що спричинила низку кадрових рішень у міністерствах і відомствах.

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