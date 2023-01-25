  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
У міноборони звільнили директора департаменту закупівель
Будівля міністерства оборони УкраїниФото: Pavlo Bagmut/Ukrinform/IMAGO
Закон і правоУкраїна

Міноборони звільнило директора департаменту закупівель

Валерій Сааков
18 хв. тому

В оборонному відомстві відреагували звільненнями на інформацію ЗМІ про вкрай завищені ціни закупівель харчових продуктів для ЗСУ, повідомили в парламентському комітеті з питань антикорупційної політики.

https://p.dw.com/p/4MgIf

Міністерство оборони України ухвалило низку кадрових рішень у відповідь на резонансну публікацію в ЗМІ про ймовірні випадки корупції під час закупівель. Як повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, з посади директора департаменту закупівель міноборони звільнили Богдана Хмельницького.

Також посади позбувся заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. "Звільнено директора департаменту закупівель міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова", - написала Радіна на своїй Facebook-сторінці.

Голова парламентського комітету вважає, що оприлюднений журналістами резонансний документ "відповідає додатку до одного з нових контрактів міноборони, які ще не вступили в силу". Так само вона визнала, що вказані ціни "перебувають на експертизах - різні у різних постачальників, проте деякі ціни справді відрізняються від ринкових не в кращий бік". За словами політикині, такі разючі цінові розбіжності в міноборони пояснюють "складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та "припуском" на інфляцію".

Резонансна публікація

21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал про те, що міноборони закуповує харчі для військових Збройних сил України вдвічі-втричі дорожче, ніж можна придбати в магазинах Києва навіть за роздрібними цінами, не кажучи вже про гуртові. Автор посилається на копію угоди від 23 грудня 2022 року на понад 13 мільярдів гривень для закупівлі харчів військовим частинам, дислокованим у шести областях.

"Міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько семи гривень за штуку. Картоплю замовили по 22 гривні за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить вісім-дев'ять. Куряче стегно замовили по 120 гривень за кілограм, а в магазині - 80 гривень", - йдеться в статті.

У публікації сказано, що контракт уклали з "Актив компані", якій у 2021 році податкова служба анулювала свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій. А в 2019 році компанія фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції, бо в тендері на поставку яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби буцімто подала підроблений акт.

Угоду уклав директор департаменту держзакупівель Хмельницький, у якого, як зазначало видання, влітку проводили обшуки в справі щодо розкрадань на поставках амуніції для військових, але жодних підозр не висували.

"Технічна помилка" міністерства?

Вже 22 січня міноборони назвало цю інформацію "завідомо неправдивою" та пообіцяло звернутися щодо цього до Служби безпеки України.

23 січня міністр оборони Олексій Резніков заперечив інформацію, яку опублікувало "Дзеркало тижня", запевнивши, що аномально високі закупівельні ціни на яйця - "звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник". Саму помилку виявили ще в грудні, додав він.

При цьому Резніков наголосив, що є офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни. "Де-юре оприлюдненого у ЗМІ документа ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди - це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки й вирішив розгорнути інформаційну атаку", - запевняв тоді Резніков.

Водночас Радіна зазначила в своєму дописі після виступу Резнікова в комітеті, що "міністр не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".

Читайте також: Корупційні вихідні: що відомо про останні корупційні скандали в Україні

Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на фоні танку Leopard 2 (архівне фото)

Шольц дає Києву 14 "Леопардів" та дозволяє реекспорт

Політика3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Німецький танк Leopard 2

Експерт: Позиція щодо танків завдає великої шкоди уряду ФРН

Експерт: Позиція щодо танків завдає великої шкоди уряду ФРН

Політика24 січня 2023 р.
НАБУ

Що відомо про останні корупційні скандали в Україні

Що відомо про останні корупційні скандали в Україні

Політика23 січня 2023 р.
Танк ЗСУ біля Кремінної

Як війна РФ проти України впливатиме на ЄС у 2023 році

Як війна РФ проти України впливатиме на ЄС у 2023 році

Політика23 січня 2023 р.
Газета

"Вагання Німеччини щодо "Леопардів" суперечать її обіцянкам"

"Вагання Німеччини щодо "Леопардів" суперечать її обіцянкам"

Політика23 січня 2023 р.
Модульне містечко в Ірпені

"Температура в кімнаті падала до нуля"

"Температура в кімнаті падала до нуля"

Суспільство23 січня 2023 р.
Президент де Голль (л) та канцлер Аденауер у бронзі

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Історія22 січня 2023 р.
На головну сторінку