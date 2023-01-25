Міноборони звільнило директора департаменту закупівель

В оборонному відомстві відреагували звільненнями на інформацію ЗМІ про вкрай завищені ціни закупівель харчових продуктів для ЗСУ, повідомили в парламентському комітеті з питань антикорупційної політики.

Міністерство оборони України ухвалило низку кадрових рішень у відповідь на резонансну публікацію в ЗМІ про ймовірні випадки корупції під час закупівель. Як повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, з посади директора департаменту закупівель міноборони звільнили Богдана Хмельницького.

Також посади позбувся заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. "Звільнено директора департаменту закупівель міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова", - написала Радіна на своїй Facebook-сторінці.

Голова парламентського комітету вважає, що оприлюднений журналістами резонансний документ "відповідає додатку до одного з нових контрактів міноборони, які ще не вступили в силу". Так само вона визнала, що вказані ціни "перебувають на експертизах - різні у різних постачальників, проте деякі ціни справді відрізняються від ринкових не в кращий бік". За словами політикині, такі разючі цінові розбіжності в міноборони пояснюють "складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та "припуском" на інфляцію".

Резонансна публікація

21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал про те, що міноборони закуповує харчі для військових Збройних сил України вдвічі-втричі дорожче, ніж можна придбати в магазинах Києва навіть за роздрібними цінами, не кажучи вже про гуртові. Автор посилається на копію угоди від 23 грудня 2022 року на понад 13 мільярдів гривень для закупівлі харчів військовим частинам, дислокованим у шести областях.

"Міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько семи гривень за штуку. Картоплю замовили по 22 гривні за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить вісім-дев'ять. Куряче стегно замовили по 120 гривень за кілограм, а в магазині - 80 гривень", - йдеться в статті.

У публікації сказано, що контракт уклали з "Актив компані", якій у 2021 році податкова служба анулювала свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій. А в 2019 році компанія фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції, бо в тендері на поставку яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби буцімто подала підроблений акт.

Угоду уклав директор департаменту держзакупівель Хмельницький, у якого, як зазначало видання, влітку проводили обшуки в справі щодо розкрадань на поставках амуніції для військових, але жодних підозр не висували.

"Технічна помилка" міністерства?

Вже 22 січня міноборони назвало цю інформацію "завідомо неправдивою" та пообіцяло звернутися щодо цього до Служби безпеки України.

23 січня міністр оборони Олексій Резніков заперечив інформацію, яку опублікувало "Дзеркало тижня", запевнивши, що аномально високі закупівельні ціни на яйця - "звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник". Саму помилку виявили ще в грудні, додав він.

При цьому Резніков наголосив, що є офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни. "Де-юре оприлюдненого у ЗМІ документа ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди - це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки й вирішив розгорнути інформаційну атаку", - запевняв тоді Резніков.

Водночас Радіна зазначила в своєму дописі після виступу Резнікова в комітеті, що "міністр не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".

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