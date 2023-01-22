Міноборони: Купівля харчу для ЗСУ за завищеною ціною - омана

Міністерство оборони України звернеться до СБУ через публікацію статті про закупівлю харчів для військових за вдвічі-втричі завищеними цінами. Інформацію в ній воно називає неправдивою.

Міністерство оборони України назвало "завідомо неправдивою" інформацію в ЗМІ про те, що воно закуповує харчі для армії за завищеними в рази цінами, та звернеться щодо цього до Служби безпеки України (СБУ).

"Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману (…) Міноборони готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період", - йдеться у заяві міністерства в неділю, 22 січня.

При цьому в повідомленні сказано, що проводиться внутрішня службова перевірка, а у випадку виявлення порушень в діяльності посадовців "винні нестимуть відповідальність згідно закону".

Також повідомляється, що міністр Олексій Резніков звернувся до голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням "невідкладно провести засідання", на якому заслухати "вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік" за участі представників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

Детальнішу інформацію міністерство обіцяє за підсумками засідання комітету, орієнтовно - в понеділок, 23 січня.

В чому звинувачують міноборони

21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал про те, що міноборони закуповує харчі для військових Збройних сил України вдвічі-втричі дорожче, ніж можна придбати в магазинах Києва навіть за роздрібними цінами, не кажучи вже про гуртові. Автор посилається на копію угоди від 23 грудня 2022 року на понад 13 мільярдів гривень для закупівлі харчів військовим частинам, дислокованим у шести областях.

"Міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько семи гривень за штуку. Картоплю замовили по 22 гривні за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить вісім-дев'ять. Куряче стегно замовили по 120 гривень за кілограм, а в магазині - 80 гривень", - йдеться в статті .

У публікації сказано, що контракт уклали з "Актив компані", якій у 2021 році податкова служба анулювала свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій. А в 2019 році компанія фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції, бо в тендері на поставку яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби буцімто подала підроблений акт.

Угоду уклав директор департаменту державних закупівель Богдан Хмельницький, у якого, як пише видання, влітку проводили обшуки в справі щодо розкрадань на поставках амуніції для військових, але жодних підозр не висували.

Аудит міноборони

Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, народна депутатка від провладної фракції "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що після публікації статті керівництво міноборони України викликають на засідання комітету. "Такі націнки не тільки по харчуванню. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків", - написала вона у Facebook 21 січня.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону зазначив, що потрібно провести аудит і розслідування щодо вказаної у публікації інформації. "Якщо це так, якщо це відповідає дійсності, потрібно знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, конкретно, чітко встановити це, і провести розслідування", - сказав він. Подоляк також додав, що якщо результати аудиту покажуть завищення цін, "відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання".

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