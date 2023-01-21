НАБУ затримало заступника міністра за підозрою у хабарі - УП

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського затримали за підозрою у отриманні хабаря при закупівлі генераторів, повідомила "УП" з посиланням на джерела в Кабміні й правоохоронців.

Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки та затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, повідомило в суботу, 21 січня, з посиланням на свої джерела в Кабміні й правоохоронних органах видання "Українська правда". За даними журналістів, Лозинського підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі становила 1,8 мільярда гривень, ідеться в публікації.

Перед цим джерела видання повідомляли, що розслідування ведеться за статтями 364 та 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року, додали співрозмовники видання.

Лозинського звільнять з посади

Тим часом на Facebook-сторінці відомства повідомляється, що міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України "надає повне сприяння слідству", а Лозинського звільнять з посади.

"Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", - запевнили в відомстві.

Нагадаємо, на початку листопада Кабмін призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов'язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова. Згодом Кабмін об'єднав в одне відомство міністерства інфраструктури й розвитку громад та територій. Об'єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.

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