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Олександр Кубраков (архівне фото)
Фото: Ukravtodor
ПолітикаУкраїна

Рада призначила Кубракова віцепрем'єром з відновлення

Валерій Сааков
1 год. тому

Більшість нардепів проголосувала за звільнення Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури й призначення на пост віцепрем'єр-міністра з відновлення України, повідомив нардеп Железняк.

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Верховна Рада України призначила Олександра Кубракова віцепрем'єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури, звільнивши його з посади міністра інфраструктури. Під час пленарного засідання в четвер, 1 грудня, проєкт постанови №8255 про призначення Кубракова віцепрем'єр-міністром підтримали 263 народні депутати, повідомив парламентар Ярослав Железняк у Telegram-каналі. За його даними, звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури підтримали 242 нардепи.

Під час голосування щодо призначення Кубракова в парламенті був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додав Железняк.

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Нагадаємо, раніше в Кабміні не раз оголошували наміри скоротити кількість міністерств. Приміром, на проведеній 8 листопада нараді за участю президента України Володимира Зеленського було досягнуто домовленості скороти чисельність міністерств з 20 до 14, а також зменшити штат кожного відомства.

Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури Верховна Рада призначила 20 травня 2021 року. Доти він обіймав посаду голови Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор").

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