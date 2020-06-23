"Велике будівництво": чи матиме Україна якісні дороги?

Український президент Володимир Зеленскький сказав, що хоче, аби його запам'ятали як "президента якісних доріг". Його амбітний проєкт "Велике будівництво" передбачає уже за два роки завершити капітальний ремонт та прокладання 6,5 тисячі кілометрів доріг. З початку цього року, відколи проєкт почали реалізовувати, в Україні ввели в експлуатацію лише півтисячі кілометрів відремонтованих автошляхів. Чи встигнуть автодорожні служби втілити задумане президентом у життя? Адже українці дорого платять за ці дороги.

DW поспілкувалася з з головою Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександром Кубраковим.

Deutsche Welle: Пане Кубраков, вже минула четверта частина часу, відведеного президентом на реалізацію його амбітного проєкту "Велике будівництво" в частині доріг. Чи цей проєкт вже розпочався? Що вже збудували з великого?

Олександр Кубраков: Наша зона відповідальності - 4200 км доріг. Це наш план на цей рік. Зараз роботи вже відбуваються на трьох тисячах кілометрах доріг. З них 500-600 км введені в експлуатацію. Нещодавно ми відкривали дорогу Львів-Меденичі. Також відкриваємо частину автошляху на трасі Київ-Одеса. В середині липня ми відкриваємо дорогу на маршруті в Станиці Луганській - це приблизно 130 км повністю відремонтованих доріг. Але більшість робіт будуть завершені восени. Є великі проєкти, як-от дорога Київ-Харків. Роботи відбуваються по всіх ділянках, а вводитися в експлуатацію вони будуть в жовтні-листопаді.

Голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Олександр Кубраков

Це ремонт чи повноцінне будівництво?

Це капітальний та поточний ремонт наявних об'єктів. Наявна мережа доріг у нас перебуває у тому стані, що потребує повного відновлення. А головний проєкт нового будівництва - це траса М1, Дніпро-Решетилівка. Це повноцінна дорога з Києва до Дніпра. Зараз там ведуться активно роботи, бо план амбіційний зі шляхопроводами, розв'язками і мостами. Ще місяць тому там були поля з пшеницею, а зараз - величезне будівництво. Однак є ділянки, де ще відбуваються закупівельні процедури, бо там не було навіть проєктної документації.

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Хто і як відбирав пріоритетні дороги для цього проєкту? Чому вирішили, що десь дороги ремонтуватимуть, а десь - будуватимуть нові?

У нас є методика пріоритетності доріг для ремонтних робіт, затверджена ще 2011 року, але нею не дуже користувалися. Є інтегральний показник, який отримує кожна дорога: це трафік, який існує і потенційно матиме місце після ремонту, це ступінь зношення, за цим критерієм багато доріг потрапляє туди. І третє - це соціально-економічний ефект: кількість населення, який бізнес користуватиметься. За цими показниками виводиться інтегральний показник, який показує, наскільки пріоритетна та чи інша дорога.

Що вкладаєте в поняття капітальний ремонт? Десь засипали ямки, десь підрівняли, як це в Україні традиційно буває?

При капітальному і поточно-середньому ремонті повністю знімається зношене покриття, робиться холодний ресайклінг потім основа, потім вирівнюючий шар, потім верхній. Це дорожнє покриття повинно мати гарантію 5-10 років.

На дороги в Україні нарікають всі, і на це є причини. Через поширені корупційні схеми по документах після ремонту дороги все наче в порядку, а насправді нею не можна їхати. Хто перевіряє якість покладеного дорожнього покриття, чи є якісь гарантії після ремонту, що воно за рік знову не зноситься? Чи несе хтось за це реальну відповідальність?

Всі дороги, які ремонтуються і будуються, мають гарантійний період. Під час цього періоду їх контролюють служби технагляду. Просто відверто: у нас не багато доріг, які будувалися останні роки і по яких є що контролювати. Більшість доріг будувалися 30-40 років тому. Там вже немає ніякого гарантійного періоду. Вони вже своє відпрацювали давно.

А якщо в цифрах: скільки доріг ще мають гарантію на експлуатацію?

Якщо ми говоримо про основну мережу доріг, це приблизно 24 тисячі кілометрів. З них дві третини в ненормативному стані або аварійні. Одна третина - це дороги, які у більш-менш нормальному стані. Тобто вісім тисяч кілометрів доріг з 24-х тисяч кілометрів ще більш-менш придатні для експлуатації. З цих восьми тисяч кілометрів за останні роки було відремонтовано приблизно три тисячі. І саме на ці три тисячі кілометрів ще є гарантійний період. Наприклад, траса Київ-Чоп: її перші ділянки були побудовані у 2003 році, гарантійний період там був 10 років, він завершився у 2014-му. Але вона будувалася нормально, був нормальний технічний нагляд, то ці ділянки все ще в придатному для експлуатації стані, хоча гарантійний період завершився.

Хто виграє тендери на будівництво доріг в рамках проєкту "Велике будівництво"? Чи є іноземні компанії в цих роботах?

Є різні підрядні організації, які працюють на дорогах. Більшість компаній - українські, але також є кілька турецьких, є компанії з Азербайджану, з Польщі та Білорусі. З точки зору якості контролю, то ми зробили дві речі. По-перше, підвищили кваліфікаційні вимоги до компаній. Вони, звісно, ще не такі високі, як на тендерах ЄБРР і Світового банку. Бо якщо ми це зробили, то на наших тендерах проходили б всього 3-4 компанії з українських, які існують на ринку. Тоді б ми дуже суттєво звузили ринок і не вклалися в терміни будівництва.

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По-друге, на всі об'єкти великого будівництва ми запросили цього року незалежний технагляд, як на тендерах ЄБРР і Світового банку. Це іноземні компанії, які професійно контролюють дотримання вимог будівництва доріг. Наприклад, на трасі М1 Дніпро-Решетилівка це робить польська незалежна компанія. На інших об'єктах контролюють французькі і австрійські компанії. Для нас це запорука того, що буде професійний технагляд і, коли роботи здаватимуться, це робитиметься не формально "для галочки", а за певними стандартами. Бо у цих компаній є міжнародна репутація, яка для них багато що означає.

Але де гарантії, що новозбудовану чи відремонтовану дорогу не розіб'ють перевантажені вантажівки? В Україні це реальна проблема. Ви щось з цим робите? Застосовуєте новітні технології, аби покриття витримувало більше навантаження чи збираєтесь боротися з перевантаженими зерновозами?

Так, це проблема. На дорогах треба облаштувати нормальний ваговий контроль, бо він зараз не зовсім ефективний, і дороги дійсно розбиваються вантажівками. Але на шести дорогах державного значення на під'їздах до Києва ми запровадили перший пілотний проєкт з автоматичного вагового контролю. Автомобіль їде по трасі і автоматично зважується. В рамках "Великого будівництва" плануємо поставити ще 23 таких комплекси у 19-ти областях. Зараз ця система сертифікується. Сподіваємося, що з липня "Укртрансбезпека" зможе використовувати ці системи і виставляти штрафи тим, хто порушує ваговий контроль.

А наскільки серйозна відповідальність за перевищення навантаження автомобіля?

Штрафи були підвищені суттєво минуло року і становлять до 35 тисячі гривень.

До речі, про гроші. Цього року на ремонт і будівництво доріг виділені рекордні суми як бюджетних коштів, так і кредитних. Зокрема, економісти порахували, що кожна четверта гривня, витрачена цього року на дороги, є кредитною, і її треба буде повернути з процентами. "Велике будівництво" дорого обійдеться українцям. То вони дійсно отримають за ці гроші якісні дороги?

"Укравтодор" має три джерела фінансування. Перше - це Дорожній фонд, з якого на капітальний ремонт і поточно-середній ремонт спрямовано 31,5 мільярда гривень. Друге - кредитні кошти, які ми залучаємо від "Укрексимбанку" під державні гарантії. Ідеться про 19,3 мільярда гривень. Третє джерело - частина коштів, які ми отримуємо з фонду боротьби з COVID-19, це 35 мільярдів гривень. Загалом залучається понад 85 мільярдів гривень на дороги державного значення.

До речі, чи є кому будувати ці дороги і ще й так швидко? Адже багато українців на заробітках...

Минулого року, коли обсяг ремонту і будівництва був у рази менший, було важко знайти людей. Зараз збільшилися обсяги, але через коронавірус багато людей повернулися з-закордону, багато хто втратив роботу через карантин. Тобто у нас немає великої проблеми в галузі знайти людей. Але ми все одно шукаємо. 15 компаній, які працюють на ринку через наш проєкт "Робота в Украавтодор", який працює лише два місяці, працевлаштували 8 тисяч людей. Зараз ще більше тисячі вакансій. Люди можуть знати там собі роботу. Середня зарплата у галузі - 17 тисяч гривень.

То Ви встигнете у поставлені строки дійсно дати українцям якісні оновлені та нові дороги?

У нас укладено договорів до кінця року на 82 мільярди гривень. Є тендери, які ще відбуваються. Встигнемо. Але все залежить, коли гроші надходитимуть. Якщо гроші надійдуть наприкінці року, то звичайно їх не реально використати. Але поки що у нас все за планом.