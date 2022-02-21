 Мінінфраструктури: Скасування авіарейсів до України - політизоване | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2022

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Новини

Мінінфраструктури: Скасування авіарейсів до України - політизоване

На думку міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване виключно інформаційним загостренням ситуації.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що реальних підстав для скасування авіарейсів до країни немає, а рішення низки іноземних авіакомпаній є політизованими. Про це він сказав під час брифінгу в понеділок, 21 лютого. 

"Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів", - сказав він. Міністр додав, що "ґрунтовних підстав для скасування авіарейсів немає", оскільки ситуація у повітряному просторі повністю контрольована Україною.

Кубраков також зазначив, що держава працює над оперативним заміщенням скасованих рейсів українськими авіаперевізниками. За його словами, зараз уже забезпечене сполучення України, зокрема, з ключовими європейськими містами.

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Скасування авіарейсів до України

Низка іноземних авіакомпаній зупинила польоти до Києва на тлі можливого російського вторгнення.

Так, німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про призупинення всіх рейсів до Києва та Одеси з понеділка, 21 лютого і до кінця місяця "у зв'язку з загостренням ситуації в Україні". "Lufthansa постійно відстежує ситуацію і ухвалить рішення про подальші рейси пізніше", - йдеться на сайті компанії. Польоти до Львова поки що будуть продовжені. 

Раніше, 12 лютого, польоти до України зупинила нідерландська авіакомпанія KLM. Це рішення авіаперевізник прийняв "з огляду на останні зміни у переліку порад щодо здійснення подорожей та обширний аналіз стану безпеки".

Напередодні Нідерланди та ще низка країн, серед яких Німеччина, США, Великобританія та Бельгія, закликали своїх громадян залишити Україну через загрозу вторгнення з боку Росії.

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