Уряд виділить майже 17 мільярдів для гарантій безпеки польотів над Україною

Кабінет міністрів України виділить 16,6 мільярда гривень на забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі країни. Про повідомило в неділю, 13 лютого, міністерство інфраструктури України.

Рішення про виділення коштів на страхування безпеки польотів із резервного фонду держбюджету було ухвалено на позачерговому засіданні уряду.

Зазначається, що виділені кошти покривають страхові випадки щонайменше для 23 літаків. Після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти буде спрямовано до державного бюджету, наголошує пресслужба мінінфраструктури.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці заходи дозволять "стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення додому українців, що зараз перебувають за кордоном".

Проблеми зі страхуванням

12 лютого лізингодавець української авіакомпанії SkyUP заборонив вліт літака в повітряний простір України. Через це рейс SkyUP за маршрутом Мадейра (Португалія) - Київ був змушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова) та відправити 175 пасажирів автобусами до Києва.

Це сталося після того як перестрахувальний брокер Ллойда (Великобританія) оголосив про тимчасове зняття всіх опцій з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні в Україні. Йдеться як про страхування відповідальності перед третіми особами, так і КАСКО літаків.

Таким чином лізингодавці, знаючи, що військові ризики не будуть покриті, просять авіакомпанії, яким вони дали в лізинг літаки, вивести їх за межі небезпечної території. Ті ж компанії, у яких є свій авіапарк у власності, можуть продовжувати польоти на власний розсуд.

Небо над Україною залишається відкритим

В офісі президента та міністерстві інфраструктури в неділю наголосили, що не вбачають небезпек для аероруху в повітряному просторі України і не збираються його закривати. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) своєю чергою теж заявляє, що передумов для закриття неба над Україною немає, український авіапростір безпечний для польотів.

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Нагадаємо, 12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти до України. Це рішення авіаперевізник прийняв "з огляду на останні зміни у переліку порад щодо здійснення подорожей та обширний аналіз стану безпеки". Напередодні Нідерланди та ще ряд країн, серед яких Німеччина, США, Великобританія та Бельгія, закликали своїх громадян залишити Україну через загрозу вторгнення з боку Росії.

Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого.