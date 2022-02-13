Власник літака SkyUp заборонив летіти в Україну: 175 пасажирів їдуть автобусами

Літак авіакомпанії SkyUp, що 12 лютого виконував рейс за маршрутом Мадейра (Португалія) - Київ, був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова). Влітати у повітряний простір України заборонив лізингодавець, повідомила пресслужба авіакомпанії у неділю, 13 лютого.

"12 лютого лізингодавець- (Lunar Aircraft Trading Company 2 Limited - Ред.) - резидент Ірландії - повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що SkyUp зуміла домовитись про посадку в найближчому до території України аеропорту - Кишиневі. Як повідомили DW у пресслужбі авіакомпанії, нині всіх 175 пасажирів рейсу почали вивозити автобусами до Києва. "Також всіх пасажирів було забезпечено харчуванням", - зазначили SkyUp.

Як уточнив речник українського МЗС Олег Ніколенко, для доставки людей в Київ до Кишенева прибули чотири автобуси. "Посольство України в Молодові надає консульську допомогу пасажирам літака SkyUp. Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють із авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв'язок із представниками авіакомпанії", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Ще три європейські авіакомпанії відмовилися від нічної стоянки у Києві

Ускладнення повітряного руху в Україні

В офісі президента та міністерстві інфраструктури в неділю наголосили, що не вбачають небезпек для аероруху в повітряному просторі України і не збираються його закривати. В той же час міністерство провело нараду з авіаперевізниками. На ній з'ясувалось, що в деяких авіакомпаній "виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування".

Міністерство не називає точну кількість авіакомпаній, які стикнулись зі страховими проблемами. Втім зазначає, що регулярні рейси продовжують виконувати більшість перевізників - 29 компаній забезпечують сполучення з 34 країнами світу.

Міністерство інфраструктури обіцяє підтримати авіаперевізників і надати додаткові фінансові гарантії для страховиків. "Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду", - зазначають у пресслужбі, обіцяючи в разі потреби забезпечити повернення всіх громадян з-за кордону.

Міністр інфраструктури Олександр Курбаков не відповів на прохання DW прокоментувати ситуацію. "Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується", - цитує його слова пресслужба міністерства

KLM зупиняє польоти в Україну

Нагадаємо, 12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти до України. Це рішення авіаперевізник прийняв "з огляду на останні зміни у переліку порад щодо здійснення подорожей та обширний аналіз стану безпеки".Напередодні Нідерланди та ще 17 країн, серед яких Німеччина, США, Великобританія та Бельгія, закликали своїх громадян залишити Україну через загрозу вторгнення з боку Росії.

Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого.

Дивитись відео 25:51 Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (31.01.2022)