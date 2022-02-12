 Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2022

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Новини

Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти в Україну

Останній рейс авіаліній до Києва було заплановано цієї ночі, його скасували.

Нідерландська авіакомпанія зупиняє рейси до України

Нідерландська авіакомпанія зупиняє рейси до України

Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти до України через зростання загрози вторгнення з боку Росії, повідомляє у суботу, 12 лютого, агенція AFP.

Останній рейс до Києва було заплановано цієї ночі, його скасували.

Авіаперевізник прийняв рішення припинити польоти до України з огляду на останні зміни у переліку порад щодо здійснення подорожей та "обширний аналіз стану безпеки", йдеться у повідомленні.

Напередодні Нідерланди та ще 17 країн, серед яких Німеччина, США, Великобританія та Бельгія, закликали своїх громадян залишити Україну через загрозу вторгнення з боку Росії. 

Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого.

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Нагадаємо, у липні 2014 року над підконтрольною проросійським сепаратистам територією Донецької області було збито літак авіакомпанії Malaysia Airlines МН 17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпуру. Загинули всі 298 людей, які перебували на борту. 

Суд над трьома громадянами Росії та одним громадянином України, яких судять заочно, і досі триває у Нідерландах. Росія провину не визнає. 

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