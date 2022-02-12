Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти в Україну

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Останній рейс авіаліній до Києва було заплановано цієї ночі, його скасували.
Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти до України через зростання загрози вторгнення з боку Росії, повідомляє у суботу, 12 лютого, агенція AFP.
Останній рейс до Києва було заплановано цієї ночі, його скасували.
Авіаперевізник прийняв рішення припинити польоти до України з огляду на останні зміни у переліку порад щодо здійснення подорожей та "обширний аналіз стану безпеки", йдеться у повідомленні.
Напередодні Нідерланди та ще 17 країн, серед яких Німеччина, США, Великобританія та Бельгія, закликали своїх громадян залишити Україну через загрозу вторгнення з боку Росії.
Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого.
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Нагадаємо, у липні 2014 року над підконтрольною проросійським сепаратистам територією Донецької області було збито літак авіакомпанії Malaysia Airlines МН 17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпуру. Загинули всі 298 людей, які перебували на борту.
Суд над трьома громадянами Росії та одним громадянином України, яких судять заочно, і досі триває у Нідерландах. Росія провину не визнає.